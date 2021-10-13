Наталью Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде

Кабо-Верде - страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки. Бывший прокурор из аннексированного Крыма стала слишком неудобной для руководства Госдумы, писали СМИ.

Еще в конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. И в самих выборах участие она не принимала.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму, - говорила она в видеообращении. - Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой - какой именно".

Ожидаемое назначение

В конце августа о том, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, со ссылкой на свои источники сообщало издание РБК.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Госдуме следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана, рассказывали ранее РБК источник, близкий к Кремлю, и собеседник в нижней палате парламента.

С Поклонской консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, говорили собеседники РБК.

В Госдуме Поклонская занимала пост зампреда комитета по международным делам. В разговоре с РИА Новости она говорила, что как члену такого комитета ей интересна дипломатическая деятельность.

В июле Поклонская заявляла, что готова снова стать прокурором Крыма - эту должность она занимала с марта 2014 года, после аннексии полуострова Россией. В октябре 2016 года она покинула пост в связи с избранием в Госдуму.

"Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма", - говорила она журналистам, отвечая на вопрос о своем будущем.

После аннексии Крыма Поклонская, которой тогда исполнилось 34 года, стала популярной фигурой в интернете. На ее заявления часто обращали внимание СМИ.

Карьера в Госдуме

Поклонская избралась в Госдуму от "Единой России". В октябре 2016 года она была назначена на пост председателя комиссии по контролю за доходами депутатов, но лишилась его в сентябре 2018 года после голосования по пенсионной реформе. Она была единственным членом фракции, выступавшим против повышения пенсионного возраста, и ее обвинили в нарушении фракционной дисциплины.

После этого она была зампредом комитета по международным делам и членом думской комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Поклонская активно выступала против фильма "Матильда" - мелодрамы Алексея Учителя, рассказывающей об отношениях между цесаревичем Николаем Александровичем и балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская критиковала и российскую правоохранительную систему.

"Следственный комитет? Я не понимаю такой системы работы. Прокурор, меня учили всю жизнь, - главная. Я надзорная инстанция! И я обязана довести дело до объективного справедливого решения. И я могу руководить следствием. А что сейчас прокурор? Прокурор не руководит следствием, потому что он не может давать указания следователю", - говорила она в интервью RT.

Республика Кабо-Верде находится на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 года работает Владимир Соколенко.