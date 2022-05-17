Если война продлится до конца года и будет сопровождаться отъемом части территорий, все санкции сохранятся, а экономика России будет переходить на более простые технологии, полагает она:
"В конце концов, можно ездить и в советском плацкартном или купейном вагоне, если вы не можете воспроизводить "Ласточки", "Стрижи" и "Сапсаны". Доехать-то доедете. Будет просто более примитивная экономика. Можно так жить? Можно. Будут люди это терпеть? Не знаю.
Если рабочие места сохранятся и какая-то зарплата сохранится, будут терпеть. Потому что страна такая".
Как предполагает Зубаревич, коллапса не произойдет, но экономика приспособится к худшим условиям, произойдет примитивизация.
"Выключение из глобальных цепочек добавленной стоимости, переориентация экспорта сырья — с большими потерями! — на другие рынки, азиатские прежде всего. Сокращение объемов добычи сырья, от угля до нефти и газа.
Можно выжить и так. У меня есть дежурный пример: Аргентина в начале XX века входила в десятку самых развитых стран мира. Прошло сто лет. Аргентина жива? Жива. Ее экономика соотносится с развитыми? Нет", — подчеркивает профессор.
Даже если Россия прекратит войну и быстро со всеми помирится, "в экономике быстро ничего поменяться не может, за исключением, может быть, улучшения логистики. Например, контейнерные компании перестанут отказываться возить грузы в Россию. Может быть, будет снят запрет на обслуживание "Эйрбасов" и "Боингов", но опять же самолеты в России уже недолжно эксплуатировались, поэтому страховые компании под это не подпишутся, а без страховки производители не вернутся на рынок", — объясняет Зубаревич.
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