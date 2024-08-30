"Настоящий гений": что известно о Николае Дурове, сооснователе Telegram

Николай на четыре года старше Павла. Они родились в семье петербургского филолога-классика Валерия Дурова, но старший брат с раннего детства проявлял выдающиеся способности к математике. Школьником он побеждал в международных олимпиадах по математике, а в 2000-х становился чемпионом мира по спортивному программированию в команде Санкт-Петербургского университета.

Несмотря на участие в международных бизнес-проектах, он не оставил науку, которой занимался всю жизнь. Живя в России, он критиковал оккупацию Донбасса и Крыма и коррупцию.

„Николай был совершенно погруженным в свою страсть человеком, далеким от денежных, карьерных и других суетных стремлений. Когда ему доводилось выступать на публике, он, покачиваясь с ноги на ногу и глядя в потолок, кратко обрисовывал смысл своих изысканий и быстрее отправлялся к доске, где чувствовал себя увереннее, имея перед глазами формулы“, — писал в книге „Код Дурова“ журналист Николай Кононов.

В 24 года Николай Дуров защитил диссертацию по математике и отправился в Математический институт Макса Планка в немецком Бонне.

„Руки прочь от Коли Дурова, вы чего вообще. Он гений, самый настоящий, а не преступник“, — написал он после новостей о том, что Николай был объявлен во французский розыск.

В одной из олимпиад, где победила команда Дурова, участвовал Леонид Волков, соратник Алексея Навального, объявленный в России „иностранным агентом“.

Когда Павел начал работу над „Вконтакте“, Николай сначала помогал ему советами из Германии, а затем, вернувшись в Петербург, стал участвовать в разработке сайта и со временем занял должность технического директора соцсети, получившей известность как VK. Он также привлек в нее своих знакомых, ведущих петербургских программистов.

Именно во время пребывания Николая в Бонне ему позвонил Павел и заявил, что занимается новым проектом, пишет Кононов. В отличие от старшего брата, Павел не хотел выбирать между „физиками и лириками“: он учился на филологическом факультете, но всерьез занимался программированием и дизайном. Параллельно с учебой в университете он запустил durov.com, сайт для общения студентов-филологов, и spbgu.ru, форум студентов петербургского университета.

„Николай Дуров был магнитом, который притягивал в этот проект талантливых разработчиков, — сказал в разговоре с Би-би-си Кононов. — Андрей Лопатин, тренер сборной России по программированию, был одним из ключевых людей“.

Братья покинули VK в 2014 году, и в том же году холдинг Mail.ru Алишера Усманова получил полный контроль над корпорацией. Но Николай Дуров еще несколько лет продолжал вести страницу в соцсети, где в качестве юзерпика поставил фото украинского революционера-анархиста Нестора Махно. Чаще всего он делился научно-популярными статьями, но также регулярно комментировал политические события.