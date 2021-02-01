Уже за час до объявленного начала акции стало ясно, что полиция не ограничится перекрытием лишь центральных площадей и прилегающих к ним улиц, а в принципе блокирует весь центр города по Садовому кольцу. Заборами перегородили тротуары на Каретном ряду, Цветном бульваре. Для пешеходов закрыли и московские бульвары, а внутри Бульварного кольца - все переулки.

- Что же вы молодой человек без жилета? - заботливо поинтересовался полицейский на углу Страстного бульвара и Петровки, проверяя документы корреспондента Би-би-си.

- Он у меня в рюкзаке пока, ведь еще ничего не началось.

- О, а мы с вами тезки, - обрадовался сотрудник. - Но вы жилет доставайте, а то документы вам часто показывать сегодня придется, вдруг кто-то из коллег попадет вам по голове, не разобравшись, что вы журналист.

В это же самое время другой корреспондент Би-би-си наблюдал на Чистопрудном бульваре, как к акции готовились дружинники. Около двухсот человек выстроились в несколько шеренг и получали инструкции от полицейских. После инструктажа дружинники получили команду "Направо", и часть из них разошлась патрулировать Покровку и Маросейку. По пути к ним подошла прохожая с вопросом "А как записаться в дружинники?" Ее интересовало, получают ли они зарплату. Общаться добровольные помощники силовиков не захотели: "По велению души", - промычал один из них.

Когда стало ясно, что к Лубянке по пустынным московским улицам смогут дойти только журналисты, протестующие оперативно изменили тактику.

Примерно за 45 минут до полудня, когда в Москве должна была начаться назначенная у Лубянки акция, телеграм-канал штаба Навального в Москве призвал протестующих идти к станциям метро Сухаревская и Красные ворота.

Автобус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, на котором один из корреспондентов Би-би-си ехал от Петровки к Сухаревской был наполнен в основном протестующими, они рассматривали в окно новые полицейские кордоны, перекрывающие пути в центр города, и шутили: "Журналисты, не пишите только номер автобуса, на котором едем, а то все пересядем в автозак".

Полиция на Сухаревской оказалась очень быстро и действительно начала хаотично отправлять всех в автозаки. И если 23 января на Пушкинской площади первыми забирали неформально выглядящих молодых людей, то в этот раз логики в действиях полиции не просматривалось. Например, парочка вышла из "Макдональдса" с полными пакетами, молодого человека сразу же повели к автозаку, а возмущенные слова его девушки: "Мы же с едой!" - она, видимо, пыталась объяснить полицейским, что они тут случайно - повисли в воздухе.

В какой-то момент омоновцы задержали на территории храма Троицы живоначальной в Листах одного из тех, кто полагал, что церковная ограда ему поможет убежать от силовиков. Охрана храма после этого заперла ворота и человек 20 остались наблюдать за происходившим уже в чуть большей безопасности.

"Все движемся к Красным воротам", - сообщил подписчикам канал московского штаба Навального и те, кто устал наблюдать за задержаниями, двинулись туда. Довольно быстро выяснилось, что дойти им вряд ли удастся - полиция перекрыла проспект Сахарова и начала активно задерживать уже здесь.

В это время у метро Красные ворота, где находился еще один корреспондент Би-би-си, появился музыкант группы "Тараканы" Дмитрий "Сид" Спирин - он снимал клип на песню "Ничего кроме правды". "Тревожная обстановка. Эта песня идеально подходит для того, чтобы снимать клип сегодня здесь", - сказал Спирин. По его словам, за полтора часа с начала акции четверть его команды задержали полицеские.

Небольшая часть из пришедших на Сухаревскую решили, что достаточно и того, что они добрались сюда. "Дальше не пойду, я свое дело сделал", - сказал корреспонденту Би-би-си мужчина средних лет, представившийся Вадимом. На уходящую в сторону трех вокзалов толпу он и несколько его друзей смотрели уже из окна известной чебуречной "Дружба". Мужчины взяли по 50 грамм водки и закуску.

"Думаю, власти неправильно сделали, что не позволили людям собраться и выразить свой протест. Так они только глубже загоняют эту занозу, но это и хорошо, значит, скорее будет нарыв", - продолжал рассуждать Вадим. Напоследок он признался, что является членом КПРФ и одновременно представителем малого бизнеса. "То, что Зюганов ругает Навального и протесты - не показатель. В КПРФ большинство их поддерживает, хоть мы и не за Навального, а за слом системы в целом", - разоткровенничался Вадим.

Людей, между тем, позвали на новую локацию - Площадь трех вокзалов. Один из корреспондентов Би-би-си шел туда с толпой в несколько сотен человек по Большой Спасской. Из окна дома номер 8 высунулся мужчина, увидел шествие внизу и закричал: "Замечательный мужик вывез бабки в Геленджик!". Протестующие смеялись и скандировали "Выходи!", приглашая его присоединиться к акции.

Перекрывать улицы или как-то иначе нарушать закон никто из марширующих не спешил, люди честно ждали зеленого света на светофорах и не выходили на проезжую часть.

Полиция к развороту протеста в сторону трех вокзалов оказалась не готова. Когда один из корреспондентов Би-би-си дошел туда, перед зданием Ленинградского уже собралась толпа от 3 до 5 тысяч человек. Какое-то подобие митинга состоялось здесь, люди достали плакаты "Разве ты полицай?", "За моей спиной свобода, за твоей спиной майор", "Кремлевский вор должен сидеть в тюрьме".

К площади со стороны центра пробивались, отчаянно сигналя, полицейские автозаки. "Мужики, не спешите", - кричали им протестующие. Через толпу к вокзалу протискивались с чемоданами случайные пассажиры, которым не повезло купить билет именно на дневной воскресный поезд.

От Комсомольской площади участники акции двинулись в сторону Русаковской улицы, улицы Стромынка и далее к СИЗО "Матросская Тишина", где находится Алексей Навальный. На одной из трамвайных остановок к корреспонденту Би-би-си приблизилась женщина пенсионного возраста и отругала за то, что он освещает акцию, в которой принимает участие много молодых людей. "Я требую, чтобы это безобразие с молодняком прекратили! В основном идет 70% сосунков! У них же мозгов нет совсем, они историю не знают! Я за Путина и за свою страну Россию! У меня три высших образования: финансовое, Плехановская академия и еще Университет марксизма-ленинизма!"

К СИЗО участники акции шли с плакатами "Не боюсь бункерного деда" и "Я против беззакония". По пути на пешеходных переходах собирались очереди. Несколько тысяч людей скандировали "Свободу" и "Мы здесь власть".

Варя (20 лет) и Вадим (22 года) на оппозиционные акции ходят уже несколько лет. "Пришли сюда, потому что наша страна в тисках у меркантильного отвратительного президента, который должен уйти с поста и перестать портить нам жизнь. А еще потому что Навального абсолютно незаконно задержали, и это отвратительно", - сказали они корреспонденту Би-би-си.

По сравнению с прошлыми выходными, ребята оценили сегодняшнюю акцию как более привлекательную: "больше вайба, ведь это шествие!"

Впрочем, они признались, что опасаются выходить на акции. "У меня была сломана спина, и если меня будут жестко задерживать, мне будет очень плохо. Но, с другой стороны меня ни разу не задерживали, и если не нарываться, то скорее всего, не задержат", - уточнила Варя.

Молодые люди рассказали, что обо всех акциях и об изменении маршрута узнают из телеграм-канала Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Алексея Навального.

На улице Русаковская задержания начались после того, как несколько молодых людей вышли на проезжую часть. К ним присоединились другие участники, которые начали скандировать "Пропускай". Спустя несколько минут около двадцати сотрудников ОМОНа уже перекрыли дорогу и стали оттеснять протестующих, расталкивая по пути журналистов.

Задержания на Русаковской продолжались до тех пор, пока не закончились места в автозаках. Силовики выводили людей из дворов, задержанные говорили Би-би-си, что не понимали, за что их "завинтили". "Просто стояла около бордюра", - удивлялась девушка, которую под руки увели в автозак двое омоновцев.

Полиция пыталась перекрывать дорогу протестующим, но была в роли догоняющей. Впрочем, к появлению людей в районе СИЗО в этот раз в московском ГУВД подготовились: туда же направилась часть митингующих под конец протестной акции 23 января. Бабаевская, 1-я Боевская, Стромынский переулок - все дороги, по которым можно было приблизиться к изолятору, полиция перекрыла. Какое-то время силовики просто наблюдали за тем, как сотни людей гуляют по Стромынке и ждали, пока из центра прибудет подкрепление с автозаками. Когда оно прибыло, жесткие задержания начались и тут. Полиция, ОМОН и Росгвардия начали теснить людей во дворы в сторону парка Сокольники. Со стороны тактика полиции напоминала игру в "кошки-мышки" - силовики в бронежилетах, защитном обмундировании и шлемах гонялись по дворам за молодыми людьми, которые имели перед ними преимущество в мобильности. Хотя, нередко омоновцы все же выхватывали кого-то из толпы и отправляли в автозаки, порой с подчеркнутой жесткостью.

Во дворах домов на улице Короленко корреспондент Би-би-си познакомился с одним из протестующих, который рассказал, что еще несколько лет назад он сам служил сначала в "Кремлевском полку", а потом по контракту в ФСО и охранял Кремль: "Москвичей туда обычно не берут, на 600 человек только 50 обычно из столицы. Полковник Лотвин (заместитель командира президентского полка - Би-би-си), застрелившийся в декабре 2019 года, как раз помогал мне при увольнении, все бывшие коллеги до сих пор удивляются, почему он покончил с собой, всегда на позитиве был мужик", - рассказал молодой человек, попросивший не упоминать его имени.

По его словам, впервые в своей жизни он вышел на акцию протеста 23 января, но старался держаться чуть в сторонке, и поэтому избежал задержания. "Раньше я просто не интересовался ситуацией в стране, а пару лет назад начал прислушиваться к другу, который факультет политологии закончил, - рассказал бывший ФСОшник. - Потом Александра Невзорова начал слушать, он очень круто говорит, а за ним и всех остальных. Я даже не конкретно за Навального вышел, а просто потому что всем нормальным людям видно, что идем мы куда-то не туда".

Вместе с корреспондентом Би-би-си молодой человек дошел до метро "Преображенская площадь" и уехал домой заряжать телефон, пообещав, что ближе к вечеру вернется. Московский штаб Навального в этот момент призвал протестующих возвращаться обратно к трем вокзалам, чтобы там завершить акцию.

Быстрее всего, чтобы избежать пробок, туда можно было добраться на трамвае. Все пассажиры там обсуждали происходящее на московских улицах. "Я в подъезде пряталась, пока полиция очень жестко задерживала. Но мне кажется людей это не остановит, потому что задолбало все", - рассказывала женщина мужчине, с которым познакомилась на акции. "Там и Серега Фургал сидит же в "Матросской тишине, - отвечал ее новый знакомый, но при этом немного ошибался, так как бывшего губернатора Хабаровского края держат в СИЗО "Лефортово". - А вы неделю назад были? Самый крутой день в моей жизни был с тех пор, как "Локомотив" стал чемпионом!".

В финальную точку шествия - на площадь трех вокзалов - ОМОН и полиция успели одновременно с головой колонны, возвращавщейся в центр города от "Матросской тишины". Пока протестующие стягивались к Комсомольской площади, по маршруту их следования прямо по трамвайным путям туда же мчались автобусы с силовиками.

Напротив универмага "Московский" полиция погнала собравшихся участников акции прямо через проезжую часть на другую сторону улицы. "Что вы творите?" - кричали в толпе на ступенях универмага. Но в этот момент ОМОН начал зачищать пространство перед магазином, выхватывая по дороге людей.

"За что вы его задержали?! Отпустите!"- кричала девушка, бегущая следом за двумя омоновцами, которые тащили в автобус мужчину в тренировочных штанах. Она пыталась забежать с разных сторон, но каждый раз один из сотрудников её отпихивал. В этот момент ей и её другу на помощь пришёл кто-то из уворачивающихся рядом протестующих. С криком "Отпусти, с..." он ударил ногой сзади одного из конвоиров. В завязавшейся потасовке парень в тренировочных штанах вывернулся и убежал. По итогам аналогичных инцидентов на других митингах появлялись уголовные дела по ст. 318 УК - о нападении на сотрудников полиции.

Тем временем на другой стороне Комсомольской площади ОМОН рассек все пространство у Ленинградского и Ярославского вокзалов оцеплением.

"Подождите! Подождите, говорю! Мы ещё площадь не оцепили", - объяснял кому-то по связи один из силовиков. Впрочем, уже через несколько минут цепь двинулась. Сначала она вытеснила всех с площади у вокзалов на тротуар рядом с проезжей частью. Затем оцепление фактически заблокировало с двух сторон людей, сжало их, и тогда небольшие группы силовиков стали выхватывать отдельных протестующих. В цепочке сотрудников журналисты Русской службы Би-би-си слышали звуки, похожие на треск электрошокеров.

Постепенно группы ОМОНа и полицейских в несколько приёмов вытеснили людей с площади. В рассеивающейся толпе люди все чаще спрашивали друг друга, работают ли ближайшие станции метро и где ещё остались митинговать люди. Ближе к вечеру выяснилось, что на Комсомольской площади полиция задержала протестующего в костюме "Бэтмена".