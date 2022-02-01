Путин сказал, что основные пожелания России оказались проигнорированы.

"Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", - сказал Путин (цитата по Интерфаксу).

"Мы не увидели адекватного учета трёх наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - продолжил он.

"Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО - Польша, Румыния, страны Прибалтики", - заявил российский президент.

Альянс в ходе серии переговоров о безопасности с Россией подчеркивал, что будет придерживаться принципа "открытых дверей".

Путин же в понедельник заявил, что этот принцип нигде не закреплен документально.

"Вот говорят - политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде", - сказал президент России.

Он сослался на статью 10 Договора от 1949 года о создании НАТО, в которой написано, что альянс по согласованию со всеми участниками может принимать другие европейские страны в эту организацию.

"Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?" - сказал Путин.

Вступление Украины в альянс, по его словам, может привести к военному конфликту НАТО и России из-за Крыма.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс, - продолжил Путин. - Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - сказал Путин.

Накануне США и Россия схлестнулись на площадке Совета Безопасности ООН, где проходило обсуждение кризиса вокруг Украины. Российский постпред Василий Небензя назвал неприемлемым вмешательством саму постановку вопроса о возможном российском вторжении на Украину, а представитель Киева Сергей Кислица поблагодарил международное сообщество за важный шаг для сдерживания новой волны вооруженной агрессии. Во время его выступления Небензя покинул зал, попросив не считать это демаршем и сославшись на дела (Би-би-си подробно рассказывала о дискуссии в ООН).