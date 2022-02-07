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Известный национал-патриотическими взглядами глава "Общероссийского офицерского собрания" Леонид Ивашов указал на тяжелые последствия возможного вторжения РФ в Украину и призвал Владимира Путина уйти в отставку.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Председатель "Общероссийского офицерского собрания" Леонид Ивашов публично выступил против перехода конфликта вокруг Украины в полномасштабные боевые столкновения России с соседней страной. Глава организации потребовал от президента РФ Владимира Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку. "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны", - говорится в заявлении на сайте организации, на которое СМИ обратили внимание в воскресенье, 6 февраля. Документ был обнародован 31 января.

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Нагнетаемая вокруг Украины ситуация "носит искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил", в том числе РФ, подчеркивается в заявлении. Если Москва применит военную силу в отношении Киева, это поставит под вопрос существование России как государства, рассорит народы двух стран и приведет к гибели десятков тысяч человек, отмечается далее.

Кроме того, Россия в этом случае столкнется с "тяжелейшими санкциями" и превратится в "изгоя мирового сообщества", указано в документе. В то же время раньше "Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны", когда "иного выхода не оставалось", добавил Ивашов, неоднократно выступавший с национал-патриотических позиций.

Rusijos kariai
Rusijos kariai

"Полная недееспособность системы власти"

По мнению главы "Общероссийского офицерского собрания", внешние угрозы для РФ существуют, однако не являются критическими. Основная угроза стране носит внутренний характер, говорится в документе.

"Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют", - объясняется далее. Автор называет причинами этого "полную недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления", а также "пассивность и неорганизованность общества".

"Общероссийское офицерское собрание" позиционирует себя как "независимую от правительственных чиновников и нынешнего "руководства" РФ площадку", объединяющую ветеранов и действующих сотрудников Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов и силовых структур.

Переброска российских сил к границе Украины

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят жесткими санкциями.

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Deutsche Welle
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