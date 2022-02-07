Председатель "Общероссийского офицерского собрания" Леонид Ивашов публично выступил против перехода конфликта вокруг Украины в полномасштабные боевые столкновения России с соседней страной. Глава организации потребовал от президента РФ Владимира Путина "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку. "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны", - говорится в заявлении на сайте организации, на которое СМИ обратили внимание в воскресенье, 6 февраля. Документ был обнародован 31 января.

Нагнетаемая вокруг Украины ситуация "носит искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил", в том числе РФ, подчеркивается в заявлении. Если Москва применит военную силу в отношении Киева, это поставит под вопрос существование России как государства, рассорит народы двух стран и приведет к гибели десятков тысяч человек, отмечается далее.

Кроме того, Россия в этом случае столкнется с "тяжелейшими санкциями" и превратится в "изгоя мирового сообщества", указано в документе. В то же время раньше "Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны", когда "иного выхода не оставалось", добавил Ивашов, неоднократно выступавший с национал-патриотических позиций.

Rusijos kariai

"Полная недееспособность системы власти"

По мнению главы "Общероссийского офицерского собрания", внешние угрозы для РФ существуют, однако не являются критическими. Основная угроза стране носит внутренний характер, говорится в документе.

"Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют", - объясняется далее. Автор называет причинами этого "полную недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления", а также "пассивность и неорганизованность общества".

"Общероссийское офицерское собрание" позиционирует себя как "независимую от правительственных чиновников и нынешнего "руководства" РФ площадку", объединяющую ветеранов и действующих сотрудников Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов и силовых структур.

Переброска российских сил к границе Украины

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят жесткими санкциями.