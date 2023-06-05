В утренней сводке представителя российского Минобороны генерала Игоря Конашенкова говорится о начале украинского контрнаступления сразу на пяти участках фронта. Как утверждается, оно началось в воскресенье утром, всего было задействовано "шесть механизированных и два танковых батальона противника". "Своих задач противник не достиг. Успеха не было", - заявил Конашенков.

Российская сторона утверждает, что в результате отражения атаки потери ВСУ составили 250 человек, а глава Генштаба Валерий Герасимов лично руководил действиями военных на передовой.

В ВСУ начало контрнаступления не подтвердили, назвав сообщения российского ведомства "информационно-психологической операцией". "В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - утверждается в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Атаки на разных направлениях

Тем временем сообщения российских "военкоров" с мест выглядят для российской стороны тревожными.

"Жесткие бои прямо сейчас разворачиваются за село Новодонецкое, расположенное по линии фронта практически ровно посередине между Угледаром и Великой Новоселовкой, - пишет российский милитаристский телеграм-канал WarGonzo. - Фактически противнику удалось вклиниться как минимум на два километра вглубь ранее нами контролируемой территории и зацепиться за окраины населенного пункта".

"С раннего утра активные бои идут на двух направлениях, - сообщает другой российский пропагандист Александр Коц. - После вчерашней неудачи противник пошел большими силами с запада на Угледарском направлении. Возможно, с целью охвата с юга. Впрочем, Киев может попытаться пойти как вниз, в сторону Никольского и Мангушева, так и в сторону Волновахи, с целью разрезания ДНР на две части".

"Наступательные действия противник ведет также в районе Артемовска (Бахмута - Delfi). Под артиллерийским огнем - Соледар к северу от города. Бои идут и к юго-западу от Бахмута", - пишет Коц.

"Драпают войска потихонечку"

Продвижение украинских частей под Угледаром подтверждает и командир батальона "Восток" самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский.

"Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешёл в наступление на направлении Золотая Нива - Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой".

"Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии", - говорится в телеграм-канале Ходаковского.

А глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об отступлении российских войск к северу от Бахмута.

"Когда НГШ (начальник Генштаба Валерий Герасимов - Би-би-си ) и Шойгу перегруппировывались и вставали вдоль Берховского водохранилища, они говорили о том, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции. Такие выгодные, что просто торговались все за них. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор!" - написал Пригожин.

О начале наступления объявлять никто не будет

С украинской стороны информации о продвижении под Берховкой не поступало.

В свежей сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что 4 июня украинские силы провели локальные наземные атаки и добились ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 4 июня, видно, что механизированные украинские силы продвинулись к северо-востоку от Ровнополя, отметили военные эксперты. Они также обратили внимание на сообщения некоторых российских провоенных блогеров о том, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе на 3 км. Эксперты ISW указывают, что на момент составления утреннего отчета визуальных подтверждений этих сообщений не было.

Источники Украинской службы Би-би-си в официальных украинских структурах говорят , что о начале наступления объявлять никто не будет. Украинские силы, предполагают они, будут предпринимать попытки продавливать российскую оборону на разных участках и пойдут в наступление там, где эта оборона окажется самой слабой.

Развернется ли эта операция в масштабное наступление?

Олег Черныш , корреспондент BBC News Украина:

"Заявление Министерства обороны России не комментируют в Украине или комментируют в том плане, что это была информационно-психологическая операция. Было сообщение управления стратегических коммуникаций Минобороны Украины о том, что Россия подготовила постановочные кадры уничтожения украинских военных, которые якобы пошли в неудачное контрнаступление.

В то же время сегодня утром и вчера поздно вечером в соцсетях некоторые украинские военные, волонтеры и люди, близкие к фронту, начали распространять двусмысленные сообщения: "Началось!", "С Богом!", "Поехали!" и так далее. Естественно, можно предположить, что речь идет о наступлении. Кроме того, в этом контексте важны сообщения от российских так называемых "военкоров", а также Александра Ходаковского - это активный в соцсетях деятель самопровозглашенной ДНР, в прошлом полевой командир.

Их сообщения не такие радужные, как у Министерства обороны России. Они подтверждают информацию о том, что на участке в районе Великой Новоселки (это небольшой городок на границе Запорожской и Донецкой областей недалеко от Угледара) началось движение украинских военных численностью приблизительно две бригады или восемь батальонов, и на этом участке они якобы смогли продвинуться на несколько километров.

По данным американского Института изучения войны, продвижение составило три километра, что в условиях этой войны при учете заминированной местности, очень насыщенной оружием, - существенное расстояние, если учесть, что его преодолели фактически за одну ночь.

То есть движение на этом участке фронта есть, но силы, которые, вероятно, использует ВСУ, недостаточны для того, чтобы называть происходящее большим наступлением. Развернется ли эта операция в масштабное наступление? Будет ли она развиваться дальше? Посмотрим по дальнейшим событиям".

"Что-то уже началось"

Профессор Майкл Кларк, военный аналитик, бывший глава Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI):

"На мой взгляд, украинское наступление началось еще пару недель назад - с обоюдных ударов по тылам с помощью дронов, с атак на разных направлениях, под Соледаром, под Угледаром, под Бахмутом, в районе Новодаровки в Запорожье, с пограничных инцидентов в районе Шебекино в Белгородской области, хотя они напрямую не связаны с действиями Киева, но тоже нагнетают напряженность. Что-то уже началось, посмотрим, как это будет развиваться. Я думаю, что 4 июня украинцы начали наземную операцию.

Есть несколько путей развития этого наступления. Во-первых, возможно, что после отвлекающих маневров весь удар тяжелой техники ВСУ придется на одно направление. Другой вариант - серия ударов. Как будто они ломятся в разные двери, и в ту дверь, которая открывается легче всего, они и ворвутся всей массой. И третья возможность - это череда небольших наступлений, которые затем выльются в нечто большее. Мы не узнаем, как это будет развиваться, может быть, до следующей недели или даже неделю спустя".