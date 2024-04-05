На войне с Украиной погибли более 50 тысяч российских военных

Отмечается, что приведённые цифры – это только те потери, о которых сообщали чиновники, СМИ, родственники погибших, а также зафиксированные на мемориалах и захоронениях. По оценкам исследователей, погибших может быть в два раза больше.

На данный момент 18% известных потерь составляют заключённые, 13% – добровольцы, 12% – мобилизованные. По остальным точной информации нет, но по косвенным признакам можно предположить, что около 70% погибших на войне россиян уехали на фронт "с гражданки".

Исследователям удалось подтвердить 101 имя призывников, погибших в ходе вторжения в Украину. Некоторые из них погибли в Белгородской области на пограничных позициях. Президент России Владимир Путин неоднократно обещал, что срочников на войну отправлять не будут.