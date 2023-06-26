26 июня 2023 г. 15:18

На видео Минобороны с Шойгу заблюрили часы, которые могли показывать старую дату

 
Радио Свобода
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
ФОТО: AFP / Scanpix

Утром в понедельник Министерство обороны России опубликовало первое после мятежа Евгения Пригожина видео с Сергеем Шойгу, которого основатель ЧВК "Вагнер" требовал выдать ему.

На видео, как говорится в описании, Шойгу "проверяет передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск". Радио Свобода обратило внимание, что на одном из кадров видео заблюрены электронные часы генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего войсками Западного военного округа. Возможно, на них была видна старая дата.

Ранее в понедельник о том, что видео визита Шойгу в "пункт управления" было снято еще до мятежа, писал российский телеканал "Рыбарь".

Часы самого Шойгу на видео Минобороны хорошо видны. На них можно различить лишь время: они показывают 12.48 минут. Это означает, что как минимум опубликованные российским военным ведомством кадры были сняты не сегодня.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии