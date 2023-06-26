На видео Минобороны с Шойгу заблюрили часы, которые могли показывать старую дату

На видео, как говорится в описании, Шойгу "проверяет передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск". Радио Свобода обратило внимание, что на одном из кадров видео заблюрены электронные часы генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего войсками Западного военного округа. Возможно, на них была видна старая дата.

Ранее в понедельник о том, что видео визита Шойгу в "пункт управления" было снято еще до мятежа, писал российский телеканал "Рыбарь".