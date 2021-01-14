На телефон главы предвыборного штаба Любови Соболь - Ольги Ключниковой - могла быть установлена прослушка. Об этом заявила Соболь, которая намерена баллотироваться на выборах в российскую Государственную думу в сентябре. Запись ее обращения размещена в среду, 13 января, на YouTube-канале "Навальный LIVE".

Ключникова в декабре 2020 года получила семь суток административного ареста по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. Ее задержали у здания ОВД, куда до этого привезли саму Соболь и активиста ее предвыборного штаба - Константина Распопова.

"Начальнику моего предвыборного штаба - Ольге (Ключниковой. - Ред.) телефон после ареста вернули. Это было странно, и поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку", - утверждает Соболь.

Сама Ключникова написала в Twitter о возможной прослушке еще 30 декабря минувшего года.

Отсидела 7 суток ареста за то, что была в авто у дома Кудрявцева, на Соболь завели уголовное дело, Навальному угрожают реальным сроком, а его отравители из ФСБ всё еще разгуливают на свободе. Бесит — Ola Chesare (@olachesare) December 29, 2020

Соболь считает дело в отношении себя попыткой давления на Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь 27 декабря вышла на свободу из следственного изолятора. Ей были предъявлены официальные обвинения по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь считает это дело попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального.

Соболь была задержана вечером 21 декабря около дома Константина Кудрявцева, одного из возможных отравителей Навального. В полиции ее намеревались опросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Юрист ФБК отказалась от показаний и через несколько часов была отпущена без предъявления обвинений. Суд оштрафовал ее на 1000 рублей, признав виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Обыск и второе задержание

Однако уже 25 декабря в квартире юриста ФБК прошел обыск, ее увезли на допрос, а после задержали на двое суток. После нескольких допросов Соболь перевели в статус подозреваемой. Кроме того, у нее прошла очная ставка с тещей Константина Кудрявцева - Галиной Субботиной, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.