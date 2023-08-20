На станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация

На борту автоматической межпланетной станции "Луна-25" после получения импульса для ее перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая "не позволила выполнить маневр с заданными параметрами". Об этом в субботу, 19 августа, сообщили в российской госкорпорации Роскосмос.

"В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации", - добавили в агентстве.

Дальнейших подробностей приведено не было.

Посадка "Луны-25" на спутник Земли запланирована на 21 августа. Удастся ли соблюсти этот график, пока неясно, указали в Роскосмосе.

Был зафиксирован "удар микрометеорита"

Ранее в корпорации сообщили, что один из приборов, предназначенных для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал "удар микрометеорита". Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "удалось успешно пересечь во время перелета к Луне", - добавили в Роскосмосе.