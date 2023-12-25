На российском атомном контейнеровозе произошел пожар

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" на территории причала ФГУП "Атомфлот" в Мурманске произошел пожар, сообщило управление МЧС по Мурманской области в воскресенье, 24 декабря. Причины возгорания не уточняются.

"Возгорание случилось в одной из кают на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Площадь возгорания составила 30 кв. м. К 00:01 мск его ликвидировали, пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

"Атомфлот": Пожар на "Севморпути" не угрожал реакторной установке

Пожар в каюте на атомном контейнеровозе "Севморпуть" не угрожал реакторной установке, передает агентство "Интерфакс" сообщение пресс-службы ФГУП "Атомфлот". В предприятии подчеркнули, что при возгорании никто не пострадал и угрозы "для систем жизнеобеспечения" не было. Отмечается также, что пожару был присвоен "повышенный ранг".