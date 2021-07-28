На политолога Федора Крашенинникова завели уголовное дело

Российский политолог, публицист Федор Крашенинников, который сейчас проживает в Вильнюсе, сообщил о заведении на него уголовного дела о "клевете на ветерана". В среду, 28 июля, в Facebook Крашенинников опубликовал соответствующее постановление УМВД России по Екатеринбургу, датированное 23 июля.

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Крашенинников назвал обвинение "полной чушью"

В нем говорится, что Крашенинников в начале февраля текущего года опубликовал в Telegram-канале "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.". При этом решение о возбуждении уголовного дела было принято 13 июля, а накануне колумнист DW в соцсетях объявил, что находится в Литве и не планирует возвращаться в Россию. "Мне вполне очевидно, что все материалы были готовы еще в феврале... Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь - и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть", - написал Крашенинников.

Он заявил, что не согласен с обвинениями, назвав их "полной чушью". "Я не был в России с 9 августа прошлого года, так что каких-то следов моей предполагаемой февральской преступной деятельности в России быть не может даже теоретически", - добавил он.

Дело о клевете на Артеменко в отношении Навального

Речь идет об опубликованном в начале февраля посте Крашенинникова, прокомментировавшего судебное заседание по делу о "клевете на ветерана" в отношении Алексея Навального. "Весь этот балаган с участием 93-летнего деда - это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне", - написал он.

В феврале мировой судья в Москве приговорила оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Дело было возбуждено после того, как Навальный назвал "продажными холуями" и "предателями" героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором среди прочих снялся Игнат Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.