На политолога Федора Крашенинникова завели уголовное дело

Российский политолог, публицист Федор Крашенинников, который сейчас проживает в Вильнюсе, сообщил о заведении на него уголовного дела о "клевете на ветерана". В среду, 28 июля, в Facebook Крашенинников опубликовал соответствующее постановление УМВД России по Екатеринбургу, датированное 23 июля.
Крашенинников назвал обвинение "полной чушью"
В нем говорится, что Крашенинников в начале февраля текущего года опубликовал в Telegram-канале "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.". При этом решение о возбуждении уголовного дела было принято 13 июля, а накануне колумнист DW в соцсетях объявил, что находится в Литве и не планирует возвращаться в Россию. "Мне вполне очевидно, что все материалы были готовы еще в феврале... Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь - и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть", - написал Крашенинников.
Он заявил, что не согласен с обвинениями, назвав их "полной чушью". "Я не был в России с 9 августа прошлого года, так что каких-то следов моей предполагаемой февральской преступной деятельности в России быть не может даже теоретически", - добавил он.
Дело о клевете на Артеменко в отношении Навального
Речь идет об опубликованном в начале февраля посте Крашенинникова, прокомментировавшего судебное заседание по делу о "клевете на ветерана" в отношении Алексея Навального. "Весь этот балаган с участием 93-летнего деда - это квинтэссенция того, во что Путин превратил память о войне", - написал он.
В феврале мировой судья в Москве приговорила оппозиционера Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей. Дело было возбуждено после того, как Навальный назвал "продажными холуями" и "предателями" героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором среди прочих снялся Игнат Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы предлагает пойти путем Латвии: работодатели могли бы отстранить от работы непривитых (1)
28 июля на заседании правительства Литвы обсуждался...
Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений (44)
Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые...
Президент Литвы: привейтесь не ради других, а ради себя (41)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей...
Журналист о ситуации с мигрантами: наблюдается растерянность, ситуация ухудшается (51)
Полиция в понедельник силой оттеснила жителей,...
Количество "красных" муниципалитетов в Литве по-прежнему растет (3)
В красную зону входит все больше муниципалитетов. По...