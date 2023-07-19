На поджигателя Мавзолея Ленина завели уголовное дело

37-летний Константин Старчуков из Читы - попытался поджечь мавзолей вождя мирового пролетариата вечером 17 июля, накануне своего дня рождения. Брошенная им бутылка с зажигательно смесью разбилась о брусчатку и воспламенилась. Мавзолей не пострадал. Поджигатель был задержан.

Мумию Ленина пытались украсть

В ночь на 6 февраля полиция задержала мужчину, который попытался украсть тело Ленина из Мавзолея. В отделении полиции 42-летний мужчина, работающий сборщиком мебели, подтвердил намерение похитить мумию Ленина, но не смог объяснить, для чего. Поскольку задержанный вел себя неадекватно, полиция вызвала скорую помощь.