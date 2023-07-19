19 июля 2023 г. 17:25

На поджигателя Мавзолея Ленина завели уголовное дело

 
Deutsche Welle
Lenino mauzoliejus
Lenino mauzoliejus
ФОТО: RIA / Scanpix

На жителя Читы Константина Старчукова, который бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей Ленина на Красной площади, завели уголовного дела по статье "Хулиганство". Как сообщил в среду,19 июля Telegram-канал"База". Злоумышленнику грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

37-летний Константин Старчуков из Читы - попытался поджечь мавзолей вождя мирового пролетариата вечером 17 июля, накануне своего дня рождения. Брошенная им бутылка с зажигательно смесью разбилась о брусчатку и воспламенилась. Мавзолей не пострадал. Поджигатель был задержан.

Мумию Ленина пытались украсть

В ночь на 6 февраля полиция задержала мужчину, который попытался украсть тело Ленина из Мавзолея. В отделении полиции 42-летний мужчина, работающий сборщиком мебели, подтвердил намерение похитить мумию Ленина, но не смог объяснить, для чего. Поскольку задержанный вел себя неадекватно, полиция вызвала скорую помощь.

Медики выявили у злоумышленника психическое расстройство на фоне опьянения. По сообщениям российских СМИ, перед задержанием мужчина "вел себя странно", "говорил что-то несуразное" и ходил вокруг Мавзолея.

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