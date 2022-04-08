О нападении сообщил сам Муратов. Он опубликовал фотографии, на которых видны последствия нападения.
"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - цитирует главреда телеграм-канал "Новой газеты".
После нападения пресс-служба МВД сообщила, что полиция проводит проверку по факту нападения на Муратова и разыскивает в связи с инцидентом двух мужчин.
Представитель пресс-службы полиции сообщил агентству ТАСС, что во время посадки в поезд на Казанском вокзале Москвы в вагон зашли двое мужчин в медицинских масках, проводнику они назвались провожающими. "Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира, - сказали в пресс-службе. - Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись".
28 марта "Новая газета" объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".
"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины", - сообщила тогда редакция.
До этого газета опубликовала несколько репортажей о российском вторжении в Украину, в них, согласно требованию Роскомнадзора, война называлась "спецоперацией", однако репортажи в числе прочего рассказывали о гибели мирных жителей.
В четверг стало известно, что покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" запустили издание "Новая газета. Европа".
После начала войны с Украиной в России были закрыты или заблокированы многие СМИ. Так, прекратили вещание телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Был заблокирован и доступ к сайту Русской службы Би-би-си.
В декабре прошлого года Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии вручения в Осло, он, среди прочего, сказал: "В больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной".
До начала войны, как выяснилось, тогда оставалось чуть больше двух месяцев.
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