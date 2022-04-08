aA
Неизвестный напал на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Его облили красной краской. В конце марта издание было вынуждено приостановить работу под давлением российских властей на фоне войны с Украиной.
Dmitrijus Muratovas
Dmitrijus Muratovas
© Soc. tinklai

О нападении сообщил сам Муратов. Он опубликовал фотографии, на которых видны последствия нападения.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - цитирует главреда телеграм-канал "Новой газеты".

Статьи по теме:
"Новая газета" после предупреждения Роскомнадзора объявила о приостановке работы
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продадут в помощь украинским беженцам

После нападения пресс-служба МВД сообщила, что полиция проводит проверку по факту нападения на Муратова и разыскивает в связи с инцидентом двух мужчин.

Представитель пресс-службы полиции сообщил агентству ТАСС, что во время посадки в поезд на Казанском вокзале Москвы в вагон зашли двое мужчин в медицинских масках, проводнику они назвались провожающими. "Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира, - сказали в пресс-службе. - Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись".

28 марта "Новая газета" объявила о приостановке работы после предупреждения Роскомнадзора "о недопустимости нарушения российского закона".

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге - "до окончания "специальной операции на территории Украины", - сообщила тогда редакция.

До этого газета опубликовала несколько репортажей о российском вторжении в Украину, в них, согласно требованию Роскомнадзора, война называлась "спецоперацией", однако репортажи в числе прочего рассказывали о гибели мирных жителей.

В четверг стало известно, что покинувшие Россию журналисты "Новой газеты" запустили издание "Новая газета. Европа".

После начала войны с Украиной в России были закрыты или заблокированы многие СМИ. Так, прекратили вещание телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Был заблокирован и доступ к сайту Русской службы Би-би-си.

В декабре прошлого года Дмитрию Муратову была присуждена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии вручения в Осло, он, среди прочего, сказал: "В больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной".

До начала войны, как выяснилось, тогда оставалось чуть больше двух месяцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войны (19)

Delfi изучил реакцию жителей и граждан России на...

Журналистка "Новой газеты" Милашина покидает Россию из-за угроз из Чечни (13)

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина решила...

Российские нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали "Мемориал" (1)

Продолжение работы "Мемориала" отвечает интересам...

TOP новостей

Мэр Вильнюса: никаких разрешений на мероприятия 9 мая не будет

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что...

Журналист посетил разрушенные города под Киевом: очевидцы рассказывают уму непостижимые вещи

"Извините, мне сложно подобрать слова после всего, что я...

ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за войны с Украиной

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приостановила...

Ukraina Ukraina Ukraina

Война в Украине. Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Norfa: еще неясно, кому передадим деньги за проданные российские и белорусские товары

Магазины сети Norfa на этой неделе вернули в ассортимент...