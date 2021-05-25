"Он [следователь] сообщил мне, что в нашей Россиюшке расследуют аж три новых особо важных дела. Ими занимается на самом высшем уровне 21 следователь. И преступник по всем трем уголовным делам я — Навальный Алексей Анатольевич" — пишет Навальный. Среди обвинений — кража пожертвований, отправленных в ФБК, ”создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан” и оскорбление судьи.
"Третье мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией, — это оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела сфабрикованное дело об ”оскорблении ветерана”, поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто ”Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело”"— пишет политик на странице в Instagram.
В феврале Акимова оштрафовала его на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
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