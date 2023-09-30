На месте падения самолёта Евгения Пригожина установили памятник

Это камень с логотипом и надписью "Кровь, честь, справедливость, родина, отвага, ЧВК Вагнер". Рядом с памятником стоит флаг ЧВК "Вагнер", к которому уже принесли цветы и венки. Фотографию памятника публикует телеграм-канал "Закрой за мной Тверь"(внимание, ненормативная лексика – Delfi)
Издание "7х7" напоминает, что неделю назад в Воронежской области открыли памятник пилотам вертолёта Ка-52, сбитого 24 июня во время военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин.
Никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение вагнеровцами нескольких вертолётов и самолёта Минобороны и гибель их экипажей до сих пор нет.
Инициатива увековечить память лётчиков в государственных СМИ не упоминалась.
– Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.
– Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".
– По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полёта. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам.
– Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.