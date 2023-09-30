На месте падения самолёта Евгения Пригожина установили памятник

Это камень с логотипом и надписью "Кровь, честь, справедливость, родина, отвага, ЧВК Вагнер". Рядом с памятником стоит флаг ЧВК "Вагнер", к которому уже принесли цветы и венки. Фотографию памятника публикует телеграм-канал "Закрой за мной Тверь"(внимание, ненормативная лексика – Delfi)

Издание "7х7" напоминает, что неделю назад в Воронежской области открыли памятник пилотам вертолёта Ка-52, сбитого 24 июня во время военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин.

Никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение вагнеровцами нескольких вертолётов и самолёта Минобороны и гибель их экипажей до сих пор нет.

Инициатива увековечить память лётчиков в государственных СМИ не упоминалась.

– Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.