На кладбище ЧВК "Вагнер" на Кубани за два месяца появились сотни новых могил

24 января Триберт также публиковал снимки кладбища. Сравнив их с фотографиями от 24 ноября 2022 года, он пришёл к выводу, что число захоронений выросло в семь раз – до 170 захоронений. В феврале там появились порядка восьмидесяти новых могил.

За расширением этого кладбища с начала войны также наблюдает местный активист Виталий Вотановский. В начале марта 2023 года он сообщил, что на кладбище появилось 26 новых могил, а всего там захоронены 406 наёмников ЧВК "Вагнер". При этом, как рассказал Вотановский в конце марта, родственники около 20 бойцов из других регионов начали готовить документы для эксгумации тел своих близких, не понимая, почему их похоронили вдали от дома без каких-либо уведомлений.

Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшие захоронения "вагнеровцев" на кладбище. Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище "вагнеровцев" слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения.

В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами "принять меры" против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию.

19 марта на кладбище в станице Бакинская прошли очередные похороны погибших в Украине наёмников ЧВК "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключённых из российских колоний. В субботу вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о добровольцах.