"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи", - сказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, на борту самолета было 22 пассажира и шесть членов экипажа, из них двое детей до 12 лет. Среди пассажиров - глава Паланы.

Экипаж самолета не вышел на связь в назначенное время и пропал с радаров, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. "Уточнен квадрат поиска - это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", - сказал собеседник агентства.

Палана - поселок городского типа, административный центр Корякского округа (в прошлом - отдельного региона России).

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в Палану вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Самолет и два вертолета направлены по маршруту Ан-26, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поиски ведутся по пути его следования из Петропавловска в Палану над морем и сушей, сказал Интерфаксу исполнительный директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных: "Наш вертолет задействован в поисковой операции, он ведет поиск над сушей".

По его словам, территория будет осматриваться до темноты: "На Камчатке уже вечер. В темное время суток вертолет прекратит поиски". К поискам присоединился Тихоокеанский флот, заявили военные. В район предполагаемого падения вылетел противолодочный самолет Ил-38.

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего Ан-26, сообщил Интерфаксу источник: "Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно - это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна".

По данным собеседника Интерфакса, причиной катастрофы могли стать плохая видимость или отказ техники, ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина крушения самолета.

"По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал источник агентства ТАСС. По его словам, самолет перестал выходить на связь при заходе на посадку.

В районе поисков сплошная низкая облачность, дождя нет, ветер слабый, сказали в Камчатгидромете. "Видимость - 50 км, горизонтальная видимость - нормальная", - сказал собеседник РИА Новости.

Глава Паланы Ольга Мохирева была среди пассажиров пропавшего Ан-26, сообщили Интерфаксу в администрации поселка.

Пропавший Ан-26 принадлежит "Камчатскому авиационному предприятию", сообщила транспортная прокуратура (из ее заявления следует, что на борту было не 22 пассажира, а 23). Возбуждено дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Самолет технически исправен и был выпущен в соответствии с правилами и требованиями руководящих документов, в полном соответствии с требованиями норм безопасности", - сказал Интерфаксу гендиректор "Камчатского авиапредприятия" Алексей Храбров. Поиски, по его словам, будут продолжаться во вторник до наступления темноты.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Антонова. В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация вместимостью до 43 человек.

Судя по информации на сайте "Камчатского авиапредприятия", парк компании состоит из региональных самолетов и вертолетов.

В реестре авикомпаний Росавиации за авиапредприятием числятся пять Ан-26 разных модификаций. Согласно неофициальному авиационному реестру russianplanes.net, у авиакомпании четыре Ан-26.

Все самолеты этого типа были выпущены во времена СССР. Согласно данным russianplanes.net, один Ан-26-100 с бортовым номером RA-26251, выпущенный в 1980 году, изначально летал в составе ВМФ СССР. Остальные три самолета использовались только в гражданской авиации.

Пропавший на Камчатке Ан-26 эксплуатировался с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа этого года, сообщил источник ТАСС.