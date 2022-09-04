На Камчатке при восхождении на вулкан погибли шесть человек. Что известно

"Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек", — цитирует ТАСС источник в медицинских службах.

Все погибшие были участниками группы из 12 человек, которые 30 августа отправились в турпоход для восхождения на вулкан Ключевая сопка.

3 сентября туристы начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров. На высоте около 4,2 метров, при падении с высоты погибли пять человек, спустя несколько часов число жертв возросло до шести.

Сообщается, что один из гидов сломал ногу. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в МЧС, оказывает помощь пострадавшим. Третий гид накануне вечером отправился к пострадавшей группе из базового лагеря на высоте 3300 метров, где остались еще двое туристов, отказавшиеся продолжать восхождение.

Оставшиеся в лагере ждут прибытия спасателей, остальные находятся на высоте более 4000 м. Самостоятельно спуститься туристы не могут: все ослаблены длительным походом и недостатком кислорода, сообщает телеграм-канал "112".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4,8 тыс. метров.

Спасательная операция



Спасатели пока не смогли добраться до пострадавших туристов. Вылетевший накануне вертолет Ми-8 не смог приземлиться возле лагеря из-за погодных условий и вернулся.

"Планировалось, что спасатели приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов. В зависимости от погодных условий, утром 5 сентября вертолет МИ-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение", — сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦОД в Камчатском крае.

Как сообщает информационно-аналитический портал "Камчатка-Информ", поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями: сильной облачностью, штормовым ветром и осадками на высотах. Температура воздуха в горной местности в ночное время суток опускается до минус 14 градусов. У застрявших на высоте туристов есть палатка с обогревом.

В любом случае спасатели не смогут сразу отправиться на помощь к пострадавшим — им еще предстоит пройти акклиматизацию.

В то же время наземная группировка на вездеходах поднимается на высоту 1200 метров. Спасатели Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России планируют устроить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.