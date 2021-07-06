Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, примерно в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии, сообщили в Росавиации. Обломки нашли на расстоянии 3,8 км от аэропорта, уточнили в МЧС.

Самолет, предположительно, потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг.

Санитарная авиация сообщает, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли.

В Росавиации отметили, что спасательные работы на месте крушения затруднены из-за особенностей ландшафта. К месту спасатели должны были добираться на вездеходах. Их продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом, заявили в МЧС.

В компании, владевшей самолетом, заявили, что борт мог врезаться в береговую скалу, а часть его обломков упала в море.

Как обращали внимание СМИ, в районе катастрофы были непростые метеоусловия и низкая видимость.

"Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", - говорил источник Интерфакса.

В то же время губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил агентству, что считает преждевременным говорить о версиях катастрофы, подчеркнув, что экипаж самолета был опытным.

Связь с Ан-26, выполнявшим рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, была потеряна во вторник утром. Как сообщали в МЧС, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая двух детей. Среди пассажиров была в том числе глава поселка Палана Ольга Мохирева.

Палана - поселок городского типа, административный центр Корякского округа (в прошлом - отдельного региона России).

Пропавший Ан-26 принадлежал "Камчатскому авиационному предприятию". Гендиректор предприятия Алексей Храбров заявлял Интерфаксу, что самолет был технически исправен. По данным СМИ, он эксплуатировался с 1982 года.