На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8

На Камчатке в воскресенье, 1 сентября, найдены обломки пропавшего ранее вертолета Ми-8 авиакомпании „Витязь-Аэро, сообщило региональное МЧС. По его информации, вертолет разбился накануне, врезавшись в сопку. Его обломки были обнаружены с воздуха - на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.