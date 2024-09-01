2024.09.01 18:00

На Камчатке найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8

 
Deutsche welle
Kamčiatka
Kamčiatka
ФОТО: Scanpix

Вертолет разбился, врезавшись в сопку. На его борту находились 22 человека, в том числе финдиректор Российского футбольного союза. По данным оперативных служб, в результате крушения никто не выжил.

На Камчатке в воскресенье, 1 сентября, найдены обломки пропавшего ранее вертолета Ми-8 авиакомпании „Витязь-Аэро, сообщило региональное МЧС. По его информации, вертолет разбился накануне, врезавшись в сопку. Его обломки были обнаружены с воздуха - на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.

На борту машины находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров, в их числе - финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой. На Камчатку они прилетели в отпуск. По данным оперативных служб, в результате крушения никто не выжил.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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