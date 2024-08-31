2024.08.31 16:58

На Камчатке ищут вертолет Ми-8Т

 
Deutsche welle
Камчатка
Камчатка
ФОТО: Scanpix

По предварительным данным Росавиации, на борту пропавшего в Камчатском крае вертолета Ми-8Т находились 22 человека.

В Камчатском крае идут поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании „Витязь-Аэро“. Об этом сообщил в Telegram-канале „Представитель Росавиации“ в субботу, 31 августа, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

По предварительным данным, на борту вертолета находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку поселка Николаевка в 17 км к юго-западу от Международного аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского.

В назначенное время, около 07.15 мск, экипаж не вышел на связь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии