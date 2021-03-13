Полиция сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", организованный штабом проекта "Объединенные демократы". Об этом в субботу, 13 марта, сообщил корреспондент DW.
Форум проходил в отеле "Измайлово", где собрались около 200 человек. Полицейские задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, политиков Владимира Кара-Мурзу, Евгения Ройзмана и Юлию Галямину.
По словам полицейских, их вмешательство связано с "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ". По данным корреспондента DW, изначально полиция пообещала задержать "вообще всех", но потом репортеров начали все же выпускать из зала. Как уточняет издание "Медиазона", задержаны журналистка Znak.com Анастасия Мельникова и репортер Sota.vision Артем Кригер.
Как следует из фото журналиста Тимура Олевского, в одном из автозаков - не менее десяти человек.
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