На Борисовском кладбище, где похоронят Навального, усилили охрану

Рядом с кладбищем и у станции метро "Борисово" выставили полицейские патрули – по два-три человека. По периметру на каждом фонаре установили камеры наружного наблюдения, приготовили металлические ограждения, сообщает RusNews, выкладывая фото и видео.

На само кладбище полицейские пускают по паспорту, также нужно рассказать им о цели визита, передаёт телеграм-канал "Можем объяснить". Полицейские досматривают личные вещи, оправдывая это "предотвращением террористических операций".