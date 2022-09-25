Во многих российских городах прошли акции протеста против объявленной президентом страны Владимиром Путиным мобилизации, силовики в десятках городов задерживали их участников. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", к 22.45 мск были задержаны свыше 760 человек, из них как минимум 390 человек - в Москве, 124 - в Санкт-Петербурге. Среди прочего, известно о задержаниях в Хабаровске, Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске и Барнауле - всего в 32 городах.

По данным издания "Коммерсант", в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа заблокировали шествие демонстрантов и пустили в ход электрошокеры и дубинки.

Поправки в УК РФ о наказании за дезертирство вступили в силу

Поправки в УК РФ, назначающие наказание в виде лишения свободы за добровольную сдачу в плен, дезертирство, мародерство и отказ военнослужащих от участия в боевых действиях в периоды мобилизации и военного положения, вступили в силу 24 сентября после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно этому документу, опубликованному на портале правовой информации, отягчающими обстоятельствами признается совершение преступлений в период военного положения, мобилизации, а также в военное время. Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и до 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство может грозить до 15 лет тюрьмы, за неявку на службу по призыву - до 10 лет.

Кроме того, Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Мера коснется студентов очной и очно-заочной формы обучения, получающих первое высшее образование, а также лиц, получающих первое среднее профессиональное образование.