К карточке не приложена фотография Бабченко, однако фамилия, имя и отчество, место и дата рождения, указанные в ней, совпадают с данными журналиста.

Сообщается, что Бабченко разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно в карточке не уточняется.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой", российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность после поста в фейсбуке о катастрофе Ту-154 российского Минобороны, летевшего в Сирию. В катастрофе погибли 92 человека. В публикации Бабченко назвал погибших пособниками преступников и отметил, что не испытывает к ним сожаления.

После отъезда из России Бабченко жил в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымско-татарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.

В последние годы Бабченко крайне негативно высказывался о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов.