Решение огласил Люберецкий суд Подмосковья, который рассматривал это громкое дело.

2 февраля коллегия присяжных признала Фургала виновным в покушении на бизнесмена Александра Смольского и организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. С этими предпринимателями, по версии обвинения, Фургал конкурировал, когда занимался бизнесом в 2000-е годы.

"Может, наши дети или наши внуки увидят правосудие"

По всем трем эпизодам присяжные признали Фургала не заслуживающим снисхождения. Бывший губернатор, услышав вердикт, крикнул тогда из "аквариума", что ему стыдно за присяжных.

Фургал неоднократно называл свое дело политическим и заказным. Вину во вменяемых преступлениях экс-губернатор считает недоказанной, выступая с последним словом, он заявил: "Вся моя вина в том, что я хотел немножко улучшить систему".

Рассмотрение дела в суде Фургал назвал "окончательным концом правосудия". "Как можно что-то обсуждать, если это окончательный конец правосудия? Будем ждать, когда родится что-то новое. Может, наши дети или наши внуки увидят правосудие", - сказал он (цитата по телеграм-каналу "Штаб Фургала").

Услышав срок наказания и вопрос судьи, понятен ли приговор, экс-губернатор сказал: "Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно... Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?" (цитата по телеграм-каналу Sota).

Прокурор просил приговорить Фургала к 23 годам колонии. Несмотря на то, что бывшего главу Хабаровского края признали виновным в совершении особо тяжких преступлений, пожизненное заключение ему назначить было нельзя, поскольку срок привлечения к ответственности по ним составляет 15 лет.

Еще три фигуранта дела - Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов - которых обвинение считает сообщниками Фургала, приговорены к большим срокам. Они также не признали свою вину. Суд приговорил Карепова к 21 году лишения свободы, Палея - к 17 годам, Кадырова - к девяти с половиной. У всех - колония строгого режима.

Защита Фургала намерена обжаловать приговор и добиваться оправдания.

В чем обвиняли Фургала

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах убийства Зори и Булатова, а также покушение на убийство Смольского. Следствие утверждает, что решения о совершении убийств "были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников".

По мнению следователей, сначала Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков решили устранить Смольского, который владел пунктами по приему металлолома и создавал им кокнкуренцию.

В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты - одна взорвалась рядом с воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После нападения он снизил закупочные цены на металлолом, рассказывали в СКР.

Потом Фургал и его партнер Мистрюков, по версии следствия, организовали убийство предпринимателя Зори - "поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода.

"Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы Палей, который также в настоящее время находится под стражей", - заявляли в СКР.

После убийства Зори Фургал, Мистрюков и еще один деловой партнер будущего губернатора Олег Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году их уголовное преследование было прекращено ввиду недостаточности доказательств.

По версии следствия, Булатов - бывший сотрудник милиции - тоже подозревал, что его компаньоны организовали убийство Зори. Опасаясь обращения Булатова, Фургал и Мистрюков "дали указание" убить его, которое "вновь исполнил Палей".

Булатов был расстрелян возле дома, где его обнаружила еще живым несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов. От полученных ран он умер на месте.

"Народный губернатор"

Фургал выдвигался в губернаторы от ЛДПР и стал одним из четырех кандидатов в губернаторы, которые на выборах в сентябре 2018 года смогли опередить выдвиженцев Кремля. В ночь на 9 июля 2020 года его задержали в Хабаровске и отправили самолетом в Москву. С тех пор он находился в СИЗО "Лефортово".

Собеседник Би-би-си в администрации президента связывал арест Фургала с отказом от предложения сложить губернаторские полномочия по собственному желанию. Арест Фургала вызвал небывалую волну протеста в Хабаровске, митинги в его поддержку продолжались несколько месяцев.

Фургала называли "народным губернатором", хотя на выборах он, по мнению политологов, играл роль технического кандидата, согласованного с прежними властями Хабаровского края. Поддержанного Кремлем губернатора Вячеслава Шпорта он тем не менее победил.

Бывший врач-невролог и бизнесмен, Фургал с 2007 года и до избрания главой Хабаровского края был депутатом Госдумы от ЛДПР. "С ним долго работала администрация президента, он выполнял распоряжения, он всегда говорил, что он человек президента", - рассказывал Би-би-си профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Фургал и другие фигуранты дела, за исключением Мистрюкова, вину не признали и просили рассмотреть их дело в суде присяжных. Мистрюков заключил досудебное соглашение, дал показания на других обвиняемых, его дело было выделено в отдельное производство.

На суде Фургал утверждал, что его бывший деловой партнер "решил путем оговора себя и других выйти на свободу".