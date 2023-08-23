Москву снова атаковали беспилотники

«Два из атаковавших столицу украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса „Москва-Сити“, — цитируют сообщение министерства российские агентства.
Украина официально не признает, что это ее дроны атакуют Москву.
Эти атаки происходят уже несколько ночей подряд.
Что же касается Москва-Сити, то по этому району небоскребов дроны бьют уже в четвертый раз. В первые два, 30 июля и 1 августа, дроны прилетели в один и тот же небоскреб, в котором расположены два российских министерства: минцифры и минэкономразвития.
При этом министерство обороны в обоих случаях заявляло, как и в этот раз, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.
Третий „прилет“ в район Москва-Сити произошел в ночь на 18 августа: дрон или, по версии властей, обломки сбитого дрона упали на территории Экспоцентра рядом с небоскребами.
Российский новостной телеграм-канал Mash опубликовал видео попадания беспилотника в небоскреб в Москва-Сити и взрыва, снятое камерой наблюдения.
По сведениям Mash, дрон попал в недостроенный жилой небоскреб One Tower и повредил около 100 кв. м. фасада. Пострадавших, по официальной информации, нет.
Судя по видео, дрон ударил по северному фасаду небоскреба. На этом направлении, на север от Москва-Сити, находятся в том числе подмосковные Химки, где был сбит другой беспилотник.