Москву снова атаковали беспилотники

«Два из атаковавших столицу украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса „Москва-Сити“, — цитируют сообщение министерства российские агентства.

Украина официально не признает, что это ее дроны атакуют Москву.

Эти атаки происходят уже несколько ночей подряд.

Что же касается Москва-Сити, то по этому району небоскребов дроны бьют уже в четвертый раз. В первые два, 30 июля и 1 августа, дроны прилетели в один и тот же небоскреб, в котором расположены два российских министерства: минцифры и минэкономразвития.

При этом министерство обороны в обоих случаях заявляло, как и в этот раз, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.