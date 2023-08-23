23 августа 2023 г. 08:39

Москву снова атаковали беспилотники

 
bbcrussian.com
ФОТО: Stopkadras

Министерство обороны России объявило, что на Москву этой ночью летели три беспилотника. Два были сбиты под Москвой, третий, как утверждает министерство, был «подавлен» и потерял управление, но опять прилетел в Москва-Сити.

«Два из атаковавших столицу украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса „Москва-Сити“, — цитируют сообщение министерства российские агентства.

Украина официально не признает, что это ее дроны атакуют Москву.
Эти атаки происходят уже несколько ночей подряд.

Что же касается Москва-Сити, то по этому району небоскребов дроны бьют уже в четвертый раз. В первые два, 30 июля и 1 августа, дроны прилетели в один и тот же небоскреб, в котором расположены два российских министерства: минцифры и минэкономразвития.

При этом министерство обороны в обоих случаях заявляло, как и в этот раз, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.

Третий „прилет“ в район Москва-Сити произошел в ночь на 18 августа: дрон или, по версии властей, обломки сбитого дрона упали на территории Экспоцентра рядом с небоскребами.

Российский новостной телеграм-канал Mash опубликовал видео попадания беспилотника в небоскреб в Москва-Сити и взрыва, снятое камерой наблюдения.

По сведениям Mash, дрон попал в недостроенный жилой небоскреб One Tower и повредил около 100 кв. м. фасада. Пострадавших, по официальной информации, нет.

Судя по видео, дрон ударил по северному фасаду небоскреба. На этом направлении, на север от Москва-Сити, находятся в том числе подмосковные Химки, где был сбит другой беспилотник.

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