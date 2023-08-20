Москву, Курск и Ростовскую область атаковали беспилотники

Средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотник над Ступинским районом Московской области, заявили затем в Минобороны РФ. По его версии, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает Минобороны РФ, устройство упало в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений на территории Москвы и Подмосковья нет, заявили в ведомстве.

Незадолго до комментария Собянина аэропорты Домодедово и Внуково временно приостанавливали работу. По данным Telegram-каналов Baza и 112, был введен план "Ковер", который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Старовойт: В крышу вокзала в Курске попал дрон