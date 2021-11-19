Франция и Германия в четверг обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала их конфиденциальную переписку по Украине, пишет агентство Рейтер. Министерство иностранных дел Украины назвало действия Москвы "добиванием "нормандского формата".

"Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям", — заявила журналистам представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. Позднее с аналогичным заявлением выступил официальный представитель МИД Германии.

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Би-би-си кратко пересказывает содержание переписки и рассказывает, как на случившееся реагирует Украина.

Как отреагировала Украина



"Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе.

Он добавил, что вместе с коллегами из Франции и Германии продолжит работать над привлечением России к переговорному процессу, хотя публикация российской стороной дипломатической переписки, по его мнению, определенно усложнит эту работу.

Публикация вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Большинство экспертов сходится в том, что она так или иначе выгодна самой Украине.

Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко, в своем телеграм-канале написал, что официального подтверждения подлинности переписки от Франции и Германии ждать не стоит, но содержание писем все равно дает возможность сделать несколько выводов.

Елисеев называет хорошей новостью для Украины то, что, судя по тексту писем, Париж и Берлин занимают четкую проукраинскую позицию по роли России в конфликте в Донбассе. По его словам, позиция Берлина и Парижа еще раз доказывает ценность их посреднических усилий и помощи и серьезность рисков любых двусторонних контактов Киева с Москвой.

Россия же, считает Елисеев, за счет публикации переписки намеревалась в очередной раз публично напомнить о своей позиции. По его мнению, Россия продолжает рассматривать урегулирование конфликта в Донбассе через призму недопущения интеграции Украины ни в ЕС, ни в НАТО, а главная цель Москвы — установление прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Он прогнозирует, что встреч в "нормандском формате" не будет до следующих выборов президента Украины.

Главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко в своем видеоблоге в YouTube сказал, что рад случившемуся.

"После сегодняшнего ей [России] не будут верить окончательно. Это будет означать, что с Путиным, с Лавровым нельзя делиться ничем, потому что они будут в любой момент считать себя свободными от обязательств и опубликовать серьезные секретные документы", — отметил он, добавив, что "утрата доверия к России — это однозначно хорошо".

Сидоренко напоминает, что Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ — и вместе с ней сменится и руководство министерства иностранных дел, после чего мир получит абсолютно новую Германию.

"После нынешнего скандала, после того, как Россия показала, что с ней нельзя разговаривать, мы можем рассчитывать на то, что и к четырехстороннему "нормандскому формату" отношение будет совсем другое. То есть, Украина может объяснять: с Россией так, как раньше, разговаривать нельзя", — считает украинский эксперт.

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:

"Слив" дипломатической переписки между Москвой, Берлином и Парижем, несмотря на всю небанальность такого шага российского МИД, сенсацией в Киеве не стал: местные политики и эксперты второй день обсуждают нюансы опубликованного накануне отчета группы расследователей Bellingcat (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) о сорвавшейся операции украинских спецслужб, больше известной как "Вагнергейт".

Именно это имел в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обвиняя Россию в "добивании "нормандского формата".

С другой стороны, у официального Киева есть все основания для того, чтобы воспринимать содержание обнародованных писем со сдержанным оптимизмом.

Ведь из нее следует, что даже в закрытой дипломатической переписке с Москвой Берлин и Париж поддерживают именно украинскую точку зрения на происходящее на Донбассе и на способы решения этого конфликта. В этой картине мира нет места "внутриукраинскому конфликту" или "прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", о которых на протяжении последних семи лет твердит Москва.

А это значит, что Киев (по крайней мере, пока) может не опасаться, что Германия и Франция могут в какой-то момент "сдать" украинских партнеров в угоду своим интересам.

Наконец, беспрецедентное в дипломатической практике решение российского МИД обнародовать конфиденциальные документы вряд ли добавит доверия к Москве, констатируют в Киеве. И это тоже вполне играет на руку украинским дипломатам".

Что было в переписке



Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем.

Первое из них датируется 29 октября. Оно было отправлено Маасу и Ле Дриану — представителей Украины в списке адресатов не было.

В письме Лавров пишет, что следующая встреча в "нормандском формате" (она была запланирована на 11 ноября и так и не состоялась) должна быть хорошо подготовлена, в том числе должен быть разработан проект итогового заявления сторон.

К письму приложен проект такого заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, а сам конфликт назван внутриукраинским.

Ответное письмо датируется 4 ноября и представляет собой расшифровку совместного устного заявления Мааса и Ле Дриана. Из письма следует, что министры не согласны с рядом тезисов, содержащихся в российском проекте итогового заявления — в том числе о внутриукраинском характере конфликта и о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

По мнению немецкой и французской стороны, такие положения "не найдут поддержки среди стран "нормандского формата".

В то же время министры отмечают, что оценки некоторых вопросов, подлежащих обсуждению, у них совпадают с российскими. Они предлагают сфокусироваться именно на них и прилагают текст собственного проекта итогового заявления, в котором некоторые предложения России не отражены.

В ответ 6 ноября Лавров отправил Маасу и Ле Дриану очередное письмо. В нем он называет их ответ разочаровывающим и, в частности, делает акцент на утверждении, согласно которому положение о диалоге Киева с Донецком и Луганском "наверняка не будет принято" в "нормандском формате".

Российский министр ссылается на положения минских соглашений, в которых закреплено требование согласовывать некоторые вопросы с Донецком и Луганском.

Последнее из опубликованных писем датируется 16 ноября. В нем Лавров пишет, что в последнее время российская сторона все чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением ее роли в урегулировании конфликта.

Российский министр упоминает заявление коллег из Германии и Франции, сделанное в Брюсселе после встречи с украинским министром Кулебой, в котором они "пригрозили последствиями" за попытки подорвать территориальную целостность Украины и отказ от встречи в "нормандском формате". В связи с этим Лавров в письме предупредил коллег о планах опубликовать переписку.

В четверг публикацию своей переписки с коллегами из ФРГ и Франции Лавров объяснил словом "достали".