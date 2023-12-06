Москва еще не определилась с форматом участия в саммите G20

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в Берлине, что президенту России Владимиру Путину будет направлено приглашение на саммит G20. При этом Лула не исключил, что в Бразилии, которая является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), Путина могут арестовать в связи с ордером, выданным по подозрению в совершении военных преступлений в Украине. "Будет ли он арестован, когда приедет? Может быть, да, а может быть, и нет. Это будут решать судебные органы", - указал бразильский президент. По его словам, российский лидер сам "должен оценить последствия" своего решения о поездке в Рио.