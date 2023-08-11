Москва атакована беспилотником

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он с своем телеграм-канале.

В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, сообщают телеграм-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на очевидцев. Позднее информацию о БПЛА подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.



Mash пишет о взрыве в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова. По данным канала, БПЛА летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров. После чего местные жители услышали звук взрыва.