Московского депутата осудили на семь лет колонии за "военные фейки". Это первый реальный срок по такому делу

"Горинов умышленно совершил преступление и осознавал общественную опасность, что повлекло у граждан чувство тревоги и беспокойства", — цитирует решение суда "Новая газета. Европа".

Во время оглашения приговора депутат держал плакат с надписью "Вам еще нужна эта война?".

60-летнему Горинову предъявили обвинение по статье о распространении "фейков" с отягчающими обстоятельствами — по версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору, с использованием служебного положения и по мотивам ненависти или вражды.

Это уже не первый приговор по статье 207.3 Уголовного кодекса, однако первый случай, когда обвиняемый получил реальный срок. Максимальный срок наказания по статье о "военных фейках" — 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, 15 марта 2022 года Горинов во время открытого заседания совета депутатов округа допустил ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ".

На записи заседания действительно есть пятиминутный отрывок, в котором Горинов спорит с другой депутаткой по поводу проведения конкурса детских рисунков. Горинов высказал мысль, что во время войны такой конкурс будет выглядеть как "пир во время чумы", его поддержала мундеп Елена Котеночкина — она тоже стала фигуранткой уголовного дела, но успела покинуть Россию.

Еще одним предполагаемым правонарушением стало предложение Горинова начать заседание совета депутатов с минуты молчания в память о жертвах войны в Украине.

26 апреля сотрудники силовых органов пришли в совет, взломали в нем двери и изъяли всю технику. В тот же день у Горинова прошел обыск, после него депутата задержали.

Как проходил суд



Уголовное дело в отношение Горинова, вероятно, было возбуждено после публикации актрисы Марии Шукшиной. В начале апреля она опубликовала ссылку на ролик с заседанием муниципального совета депутатов с комментарием: "Вот такие депутаты у нас! И не где-нибудь, а под самым носом у Кремля".

Расследование уголовного дела в отношении Горинова заняло всего пять дней, с 26 апреля по 1 мая.

На первом заседании по делу Горинова, которое прошло 1 июня, Мещанский суд Москвы удовлетворил просьбу прокурора продлить арест мундепа на 6 месяцев, хотя он рассказал, что у него туберкулез, и пожаловался, что в СИЗО ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь.

Кроме того, суд по делу Горинова объявили частично закрытым: по мнению представителей прокуратуры, приходящие в зал заседаний зрители и журналисты могли оказать "психологическое давление" на свидетелей обвинения.

Прокуратура настаивала, что Горинов и Котеночкина специально сговорились, чтобы "дискредитировать" российских военных во время заседания.

Сторона защиты указывала, что хотя Роскомнадзор с первых дней "спецоперации" потребовал от СМИ не называть ее войной, об обычных россиянах в данном случае речь не идет. "Роскомнадзор не направлял подобных уведомлений гражданам Российской Федерации, как не содержится таких запретов ни в каких законах", — отмечала адвокат мундепа.

Во время последнего слова Горинов заявил: "Я в этом убежден, война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали" (цитата по "Медиазоне").