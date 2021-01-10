"В этом году власти Москвы не согласовали антифашистское шествие, сославшись на ограничения, связанные с коронавирусом. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы предупредил организаторов и участников шествия об ответственности в случае его проведения", - сообщил "Интерфаксу" один из представителей "Комитета 19 января" в воскресенье.
Вместо шествия, по словам представителя комитета, пройдет возложение цветов к дому 1 на улице Пречистенка, где 12 лет назад были убиты Маркелов и Бабурова.
"Политические репрессии и убийства в нашей стране продолжаются и набирают обороты. Теперь их источником все чаще являются не нацисты, но власть. Многие годы лозунгом акций 19 января был "Помнить - значит бороться"! Сейчас наша обязанность - выступить против террора государства по отношению к своим гражданам", - сказали в "Комитете 19 января". Официальным комментарием столичных властей агентство пока не располагает.
Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве у станции метро "Кропоткинская". Адвокат Станислав Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его деятельность, как решил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Журналистка Анастасия Бабурова - по взглядам анархистка и антифашистка - оказалось рядом с Маркеловым в день убийства.
6 мая 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению радикального националиста Никиту Тихонова, признанного виновным в убийстве. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии, получила 18 лет колонии.
На счету организации БОРН, членами которой были Тихонов и Хасис, еще восемь доказанных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки "Черные ястребы" Расул Халилов и уроженец Таджикистана Салохиддин Азизов, которому экстремисты отрезали голову.
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