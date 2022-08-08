Мосгорсуд оставил Илью Яшина под стражей

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию на заключение под стражу муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина по делу о "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (статья 207.3 УК РФ). Постановление в понедельник, 8 августа, огласил судья Анатолий Королев.

"Решение Басманного суда от 13 июля оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - зачитал Королев. Заседание проходило в закрытом режиме.

Повод для дела - эфир про массовые убийства в Буче

Басманный суд Москвы 13 июля по ходатайству Следственного комитета РФ постановил заключить политика под стражу до 12 сентября. Поводом для возбуждения дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В московской квартире политика, отбывавшего административный арест по обвинению в неповиновении сотруднику полиции, был проведен обыск.

Наказание по статье 207.3 УК РФ предусматривает "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

"Никуда отсюда не уеду"

Илья Яшин был арестован 28 июня по статье о неповиновении полиции, он отбывал 15 суток ареста. Этот срок закончился в ночь на 13 июля. Адвокат Вадим Прохоров 12 июля сообщил, что против Яшина было возбуждено уголовное дело.

В интервью журналисту Юрию Дудю Яшин до ареста заявил: "На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы, но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду".