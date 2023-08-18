18 августа 2023 г. 14:44

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр

 
bbcrussian.com
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA-ELTA
Московский городской суд удовлетворил административный иск управления Минюста о ликвидации Сахаровского центра (в реестре "иноагентов" еще с 2014 года), сообщает "Интерфакс".

Согласно решению суда, региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

В начале этого года Сахаровский центр сообщил о выселении из здания в центре Москвы. Тогда департамент городского имущества Москвы известил центр о прекращении договоров аренды на все помещения (вступивший в силу в декабре обновленный закон об «иноагентах» в числе прочего запрещает оказывать им господдержку).

Все помещения Сахаровского центра были в безвозмездной аренде от города.

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