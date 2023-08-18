Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр

В начале этого года Сахаровский центр сообщил о выселении из здания в центре Москвы. Тогда департамент городского имущества Москвы известил центр о прекращении договоров аренды на все помещения (вступивший в силу в декабре обновленный закон об «иноагентах» в числе прочего запрещает оказывать им господдержку).