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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке.
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
© AP / Scanpix

"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, - сказал Кадыров. - Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали".

В своем обращении он также сказал, что руководит Чечней уже 15 лет, и это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов.

В подписи к видео также сказано: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте". Этих слов на записи Кадыров не произносит.

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bbcrussian.com
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