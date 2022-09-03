"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, - сказал Кадыров. - Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали".

В своем обращении он также сказал, что руководит Чечней уже 15 лет, и это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов.

В подписи к видео также сказано: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте". Этих слов на записи Кадыров не произносит.