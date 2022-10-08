Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Спустя две недели после объявленной 21 сентября 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" его министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о более 200 тысячах мобилизованных. Но еще большее число россиян, судя по данным из разных источников, пытаются избежать участия в войне, развязанной их страной против Украины. Кто-то уехал за границу, кто-то пытается уклониться от вручения повестки другими способами. DW собрала несколько типичных историй, изменив из соображений личной безопасности имена героев, с которыми общалась.

Данил, 33 года: Такого единения русских, как в Грузии, в РФ не видел

С 21 сентября, по данным Forbes, Россию покинули 700 тысяч человек. Так сделал и Данил, художник и тату-мастер из Санкт-Петербурга: "У меня есть друзья украинцы, это не те люди, с кем я хочу воевать. Это не моя война. Другое дело, если бы на нас кто-то напал. Например, если бы Китай хотел у нас под шумок что-то оттяпать".

Сначала Данил думал укрываться в лесных избушках с друзьями, которые увлекаются рыбалкой и охотой. Но в итоге собрал деньги и 24 сентября отправился в Грузию по наземной границе через пропускной пункт "Верхний Ларс". К тому времени там уже образовалась многокилометровая пробка. В ней машины с желающими покинуть страну стояли сутками. Данилу повезло: его путь от Владикавказа до Грузии занял меньше дня благодаря тому, что он поехал на рейсовом автобусе. Правда, последние три километра он шел пешком, а смекалистый товарищ помог ему обойти гигантскую очередь. Но все равно, как признается Данил, было нервно и страшно, и в какой-то момент он даже думал повернуть назад.

о его словам, настроения в очереди были панические, люди боялись, что границы вот-вот закроют. В надежде скорее оказаться на другой стороне кто-то продавал свои машины за бесценок, кто-то менял их на велосипеды. Стремлением сограждан покинуть страну воспользовались местные полицейские и ГИБДД. Данил рассказывает: "Там зарабатывали все, кто только мог. Закрыли регион, поставили посты. Официально через них не пропускали, на деле - за взятку. Прохождение каждого поста - 5 тысяч рублей". Полицейские за деньги даже сопровождали машины к началу очереди.

Сейчас Данил находится в Тбилиси. Пока он не может найти постоянное жилье и ночует в квартирах знакомых. Он не знает, когда сможет вернуться в Россию: "Здесь тяжело, это не мой дом, не моя страна. Но все друг другу помогают. Я такого единения русских в России не видел".

Андрей, 32 года: Чтобы не получать повестку, отключил дверной звонок

Андрей работал продавцом-консультантом в крупной торговой сети по продаже бытовой техники в городе на северо-западе России. После объявления мобилизации он поспешил на работу: "Дома сидишь, вздрагиваешь от каждого звука. На работе морально спокойнее, много людей, много выходов, чтобы убежать, если что".

21 сентября, вспоминает Андрей, все на работе были шокированы новостью о мобилизации. Руководство магазина сразу объявило: когда придут повестки на сотрудников, их им раздадут. Один коллега Андрея ушел добровольцем в военкомат, а сам он уволился и теперь планирует искать работу без официального трудоустройства.

Андрей не уезжает из страны из-за отсутствия денег на переезд и невостребованности на чужбине: "Что я там буду делать? Таких, как я, там уже навалом". Он живет с девушкой, и чтобы не получать повестку, они отключили дома дверной звонок, не открывают никому дверь и не издают лишних звуков.

Надежд на то, что все скоро закончится, у Андрея нет. Он уверен, что будут следующие волны мобилизации, потому что армия России продолжит терпеть поражения: "У меня много друзей, которые отслужили в армии, там и до войны был бардак. Один сидел перекладывал бумажки, другой - делал квадратные сугробы, третий - траву красил". О будущем Андрей рассуждает так: "В людей я никогда не верил, особенно в людей старшего поколения. Никто мне так не хамил, как люди старше меня". Пока это поколение не уйдет, заключает он, у нас вряд ли что-либо получится.

Сергей, 25 лет: Живу не по прописке

Сергей работает в небольшой IT-компании в Архангельской области. После объявления мобилизации его работодатель со всеми сотрудниками перезаключил договора и отправил на удаленку: "Наше начальство против войны и не поддерживает мобилизацию. К нам проявили человеческое отношение и не бросили. Если из военкомата придут, их с повестками отправят по адресу регистрации сотрудника".

Уехать из страны Сергей не может, потому что нет денег, но есть близкие, которых нельзя бросить на произвол судьбы. Чтобы не получать повестку, он с женой живет не по прописке, не отвечает на неизвестные номера и передвигается по городу только на велосипеде.

Несмотря на то, что Сергей пацифист, ему не удалось избежать года срочной службы в армии. Он отслужил и теперь имеет первую категорию запаса по специальности заправщик ракетоносителей. Свой армейский опыт он описывает как кошмарный: "Пока я служил, в моей части солдат пырнул кого-то ножом. Другой затачивал косу отверткой, проткнул себе глаз. Как-то нас в столовой накормили просроченным маслом, все отравились". Его не удивляет то, как проходит мобилизация: "У военных процесс важнее результата. У них даже поговорка есть: чем бы солдат не занимался, лишь бы солдат *** (устал)".

Юрий, 37 лет: Лучше отправиться в тюрьму, чем воевать в Украину

Юрий работает инженером в проектной организации в небольшом городе в европейской части России, в котором он родился и который очень любит. По его признанию, он давно следит за политической ситуацией и ожидал войны. Еще в феврале он решил, что лучше отправиться в тюрьму, чем воевать в Украину. Семьи у него нет, но уехать Юрий не может - нет денег и много долгов.

На его работе всех мужчин по документам отправили в отпуск, несмотря на то, что директор поддерживает политику Путина: "Пришла повестка коллеге, который с начала объявления мобилизации хотел отправиться на войну. Но директор его не отпускает. Сказали военкомату, что он в отпуске".

Егор, 20 лет: Если бунт будет массовым, то война закончится

Егор работает в крупной московской сети книжных магазинов продавцом-кассиром. Свое состояние сейчас он описывает так: "Живу как в тумане. Ощущение, что твое будущее - это только завтрашний день".

Руководство его магазина только составило базу тех, кто стоит на воинском учете, и разослало сотрудникам памятки об их правах во время мобилизации. Правда, в случае нарушений там советуют обращаться за помощью не к известным правозащитникам, а к известным пропагандистам Маргарите Симоньян и Владимиру Соловьеву. Видимо, после их заявлений о "перегибах" мобилизации.

Егор не уезжает и говорит, что отъезд для него - предательство: "Не могу где-то отсиживаться, пока таких же пацанов, как и я, будут заставлять выполнять преступные приказы". Если ему принесут повестку, то он планирует ее разорвать или подключить свои связи, чтобы избежать мобилизации. Если это не удастся сделать, то он готов либо сдаться в плен, либо устроить бунт и пойти против офицерского состава: "Если это явление будет массовым, то война кончится".