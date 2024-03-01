"Мне страшно, ко мне после этого могут прийти". Почему ритуальные службы Москвы боятся хоронить Навального

Напомним, 16 февраля российские власти заявили, что Алексей Навальный скончался в возрасте 47-ми лет в исправительной колонии особого режима "Полярный волк". Тело Алексея отдали матери только лишь спустя 9 дней после его смерти после попыток угрозами заставить ее похоронить сына в тайне.

Все похоронные мероприятия в Москве — прощание в специальных залах, кремацию, гроб, подготовку и перевозку тела на к месту похорон — проводит государственное предприятие ГБУ "Ритуал", принадлежащее мэрии, монополист в этой области. Ему принадлежат крематории, залы прощаний, кладбища и катафалки. Все договоренности заключаются обычно через похоронных агентов частных предпринимателей, работающих за проценты. Однако можно договориться с ГБУ "Ритуал" напрямую. Если у вашей семьи есть место на кладбище, и вы не намерены кремировать тело и устраивать прощание в специальном зале, вы можете избежать оплаты большинства услуг "Ритуала". Но вам все равно придется оплатить гроб, подготовку и доставку тела, например, в церковь и на кладбище.