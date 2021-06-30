Минздрав России: через полгода нужно повторно вакцинироваться от коронавируса

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на "рутинную" и "экстренную" вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется "экстренная" вакцинация", - говорится в документе (есть в распоряжении Би-би-си).

После вакцинирования 60% взрослого населения можно перейти на "рутинную" вакцинацию раз в год, отмечается в протоколе.

До достижения уровня коллективного иммунитета проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции необходимо после полугода от перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных) или после полугода от предыдущей первой прививки, говорится в протоколе.

Решение о возврате к режиму "экстренной" вакцинации принимается на основании решения главного государственного санитарного врача России или подчиненных ему главных санитарных врачей регионов.

Прививаться после болезни, согласно протоколу, можно любой зарегистрированной в стране вакциной. Однако на сегодняшний день убедительные данные об эффективности есть только в отношении вакцины "Спутник". Вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент "Спутника", что позволяет предположить ее эффективность, однако результаты отдельных исследований по ней пока не опубликованы.

Проверять антитела - не нужно, носить маску - нужно

В минздраве также пояснили, что нет необходимости проверять уровень антител перед вакцинацией - вне зависимости от того, переболел человек или был вакцинирован: "Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител".

В протоколе помимо графика вакцинации подробно говорится о том, как именно ее проводить - вплоть до подробностей о том, как перемешивать содержимое в ампуле. Еще там отмечается, что несмотря на то, что вакцина защищает от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Поэтому нужно носить маску после вакцинации - так же, как носили ее и до.

"Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях", - говорится в протоколе. Ранее глава центра Гамалеи говорил, что при определенном уровне антител можно не носить маску, некоторые регионы даже попытались отменить масочный режим - но получилось только у Чечни. Пока что научных обоснований предположениям о возможности не носить маску, если человек переболел или вакцинировался, нет.

Также документ, выпущенный минздравом, закрепляет право по желанию (даже после достижения коллективного иммунитета в 60%) пройти повторную вакцинацию спустя полгода и ревакцинироваться, если человек не обнаружил у себя антител. "Если сразу после прохождения вакцинации (после заболевания), гражданин самостоятельно прошёл исследование на антитела, по результатам которого выявлено, что у гражданина антитела не определяются, вакцинироваться повторно через 6 месяцев (с возможной заменой вакцинного препарата при его наличии)", - следует из протокола.

Если после повторной вакцинации антитела также не определяются, нужно детально обследовать пациента на наличие иммунодефицита, говорится в документе.

Теперь в третьей прививке или вакцинации после перенесенного Covid-19 в пунктах вакцинации не откажут - ранее в чате о ревакцинации в "Телеграме" были сообщения о том, что врачи отказывали в повторной прививке как раз из-за отсутствия протокола. Однако и до появления протокола были сообщения об успешной ревакцинации.

Принятый минздравом протокол соответствует нормам, действующим в странах Европы и США. Там также не нужно проверять антитела после болезни, многие не проверяют их и после вакцинации из-за дороговизны тестов. По общим рекомендациям, нужно просто соблюдать установленный график вакцинации - и теперь он есть и в России. Еще несколько месяцев назад российские власти не рекомендовали прививаться переболевшим.

Как говорили в беседе с Русской службой Би-би-си эксперты, со временем прививка от ковида станет для нас такой же обыденностью, как и от гриппа. По утверждениям экспертных организаций, таких как ВОЗ и ЕМА (Европейское медицинское агентство), борьба с пандемией эффективна только с помощью вакцинации.