Министерство юстиции РФ расширило единый реестр так называемых "иностранных агентов" на восемь позиций. Обновленный список обнародован в пятницу, 23 декабря.
Так, в него включена 80-летняя правозащитница Светлана Ганнушкина. Она - член комитета партии "Яблоко", председатель комитета "Гражданское содействие", входила в Совет правозащитного центра "Мемориал", Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ганнушкина много занималась помощью мигрантам и беженцам.
В перечень добавлены три журналиста
В список попал журналист Андрей Колесников. Он - бывший шеф-редактор "Новой газеты", работал заместителем главного редактора газеты "Известия" и журнала The New Times ("Новое время"), сотрудничал с "Российской газетой" и "Независимой газетой". До апреля 2022 года являлся руководителем программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги.
Еще одним журналистом в перечне оказался Глеб Пьяных. Он известен по "Программе Максимум", которую вел на телеканале НТВ. До этого занимал пост заместителя главного редактора в газете "Коммерсант". Сейчас живет в Стамбуле. Ведет репортажи на своем YouTube-канале о том, как обустроиться в Турции, снимать жилье, получить вид на жительство, как видится Россия со стороны.
В список включили и журналистку Анастасию Жвик. Она до сентября 2021 года работала редактором информационного отдела "Таких дел", активно писала на темы на темы экологии, инвалидности, сотрудничала с Republic.ru, изданием "Филантроп".
В списке появилась Anti-Corruption Foundation Inc.
Перечень также дополнен четырьмя организациями. Так, в нем появилась Anti-Corruption Foundation (ACF) Inc. Она была образована в июле. В июне 2021 года Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" созданные оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан, а также его региональные штабы.
По словам находящегося в заключении оппозиционера, в наблюдательный совет ACF должны были войти экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицистка, лауреатка Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма, председателем названа жена Навального - Юлия.
В список внесена общественная организация "РосКомСвобода", занимавшаяся защитой цифровых прав. Ее название было выбрано как стилистическое противопоставление Роскомнадзору - "ведомству, которое непосредственно занимается ведением черных списков и ограничениями доступа к сайтам в России на государственном уровне", заявляли в организации.
Наконец, "иноагентами" оказались "Феминистское Антивоенное Сопротивление" и автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ "Спортивное ЛГБТ-сообщество".
"Легче всего съесть человека, когда он - в отпуске"
На просьбу прокомментировать внесение в перечень Светалана Ганнушкина призналась, что отдыхает, отшутилась, процитировав реплику из фильма Надежды Кошеверовой "Тень" по пьесе Евгения Шварца: "Легче всего съесть человека, когда он - в отпуске".
Колесников расценил произошедшее как оскорбление, но при этом подчеркнул, что уезжать из РФ никуда не собирается.
В списке Минюста РФ на 23 декабря - 515 позиций. Ранее, 21 декабря, стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу находящегося под арестом оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы, в которой он оспаривал присвоение ему российскими властями статуса "иноагента".
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