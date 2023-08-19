Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" Горалик и Илларионова

Минюст РФ внес семь новых физлиц в свой реестр "иноагентов". Список расширен в пятницу, 18 августа.

Так, в перечень включены публицист Андрей Пионтковский, литературный критик и писательница Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), автор Юлия Горалик (Линор-Джулия Горалик), правозащитник Сергей Кривенко, экс-советник президента РФ Владимира Путина - Андрей Илларионов, якутская активистка, живущая в Мельбурне и выступающая против войны Саргылана Кондакова, калмыцкий активист Владимир Довданов.

До этого Минюст расширял список "иноагентов" 27 июля.

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам.