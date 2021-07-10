Министерство юстиции России внесло в перечень "нежелательных организаций" три структуры, связанные с бывшим главой российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. С пятницы, 9 июля, в списке находятся британские образовательные НПО Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд").

Также в этот день в список были включены базирующаяся в Праге чешская НПО Spolecnost Svobody Informace и французская European Choice ("Европейский выбор"). Теперь в перечне в общей сложности уже 40 наименований.

Сам экс-глава ЮКОСа едко прокомментировал решение российского Минюста. "Главное, что у Талибана и Хезболлы с Кремлем все ровно", - написал Ходорковский в Twitter, указывая на контакты российских властей с представителями радикального шиитского движения "Хезболлах" и исламистского радикального движения "Талибан". Представители последнего, запрещенного в России, накануне завершили официальный визит в Москву.

"Фонд Ходорковского" был создан в 2004 году при участии экс-главы ЮКОСа и поддерживает различные образовательные проекты. Его дочерняя организация "Оксфордский российский фонд" основана в 2005 году, ее целью является содействие развитию образования в России и Великобритании. В частности, организация предоставляла стипендии старшекурсникам в 20 российских университетах. Фонд "Будущее России" создан в 2002 году на пожертвования Ходорковского и занимается образовательными проектами в России и Восточной Европе, а также продвигает русскую культуру в Великобритании.

ЕС осудил давление на гражданское общество в РФ

Евросоюз в начале июля осудил решение Генпрокуратуры РФ включить нескольких неправительственных организаций в список "нежелательных" в России. Брюссель расценил этот шаг как "последнее подтверждение пренебрежительного отношения российских властей к активному и независимому гражданскому обществу" и призвал Москву отменить решение. По мнению Генпрокуратуры, деятельность этих организаций угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

ЕС не раз выступал с критикой российских законов о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта "противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России", - подчеркнул официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.