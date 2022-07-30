Минюст РФ признал "иноагентами" Евгению Альбац, Дмитрия Быкова и Дмитрия Алешковского

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-"иностранных агентов" главного редактора The New Times Евгению Альбац, писателя Дмитрия Быкова и основателя благотворительного фонда "Нужна помощь", журналиста Дмитрия Алешковского. Соответствующие дополнения были внесены в "реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента" на сайте Минюста в пятницу, 29 июля.

Всего по состоянию на 29 июля в списке находятся 172 человека и организации, признанные "иноагентами" - вместе с Альбац, Быковым и Алешковским в список было внесено ООО "Иноагент ААВ", созданное бывшим главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым в соответствии с требованиями закона об "иноагентах". Самого Венедиктова включили в реестр в апреле 2022 года.

Евгения Альбац в комментарии РБК заявила, что Минюст не уведомлял ее о включении в список и она обжалует это решение. Ранее это пытался сделать и Венедиктов, но суд остался на стороне Минюста.

Закон об "иностранных агентах"

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал очередной закон об "иноагентах" - документ внес изменения в четыре существующих соответствующих реестра, объединив их в один, а также расширил список причин, по которым власти РФ могут признать организации или физических лиц иностранными агентами.

Одно из основных изменений - для этого стало необязательно получать деньги из-за рубежа, а достаточно лишь "находиться под иностранным влиянием". Как именно может определяться такое влияние, текст документа не поясняет. При этом документ ввел и ряд запретов - "иноагентам" нельзя вести просветительскую и педагогическую деятельность с несовершеннолетними и производить для них информационную продукцию, участвовать в закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, получать финансовую господдержку, использовать значимые объекты критической инфраструктуры и участвовать как экспертам в государственной экологической экспертизе.