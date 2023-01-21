aA
Министерство юстиции России в пятницу обновило список лиц и организаций, признанных иностранными агентами. В него попали певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и видеоблогер Антон Пикули (Устимов). Кроме них — депутат Мосгордумы от "Яблока" Дарья Беседина, деятель черкесского национального движения Ибрагим Яганов, геленджикский блогер Вадим Харченко, и проект T9 NSK, помогающий трансгендерным людям и их близким.
Минюст объявил иноагентами Монеточку и Владимира Осечкина
© DELFI / Audrius Gavėnas

Монеточка высказывалась против вторжения России в Украину и осенью 2022 года уехала из России. Минюст упомянул, что она собирала деньги в пользу Украины. Она прокомментировала попадание в список в телеграме словами "oh yes!!!" (о, да!).

Статьи по теме:
Эфир Delfi: музыкальные итоги с певицей Монеточкой

Осечкин обвиняется в участии в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Пикули и Яганов — в призывах "к нарушению законодательства и борьбе с действующей властью". Беседина и T9 NSK, в числе прочего, в "ЛГБТ-пропаганде". Политик заявила RTVI, что для неё попадание в список "неожиданность".

Сейчас в реестре иноагентов более 500 физических лиц и организаций. Большинство из них заявляли, что несогласны с решением министерства юстиции включить их в список.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода

TOP новостей

Пенсионер получил счет за электричество на 500 евро: одна ошибка привела к целому ряду проблем

Читатель Delfi, получивший счет за электроэнергию на 500...

В Вильнюсе — проект века: 9 министерств ожидают перемены

Почти за 170 миллионов евро в центре столицы разместится...

Просят поинтересоваться: можно рассчитывать на компенсацию за умерших родственников

Вам могут принадлежать деньги, но вы ничего о них ничего...

Профессор Мажейкис: есть один нюанс, на который власть Путина пока не обращает внимания

Говорят, что в ближайшее время Владимир Путин объявит...

Монеточка в студии Delfi: сдаться сейчас просто нельзя, мы обязательно вернёмся

В студию Delfi Елизавета Гырдымова – Лиза Монеточка –...