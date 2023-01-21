Минюст объявил иноагентами Монеточку и Владимира Осечкина

Монеточка высказывалась против вторжения России в Украину и осенью 2022 года уехала из России. Минюст упомянул, что она собирала деньги в пользу Украины. Она прокомментировала попадание в список в телеграме словами "oh yes!!!" (о, да!).

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Осечкин обвиняется в участии в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Пикули и Яганов — в призывах "к нарушению законодательства и борьбе с действующей властью". Беседина и T9 NSK, в числе прочего, в "ЛГБТ-пропаганде". Политик заявила RTVI, что для неё попадание в список "неожиданность".

Сейчас в реестре иноагентов более 500 физических лиц и организаций. Большинство из них заявляли, что несогласны с решением министерства юстиции включить их в список.