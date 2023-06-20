2023 m. birželio 20 d. 10:40

Минобороны Великобритании: речь Пригожина стала однозначно конфронтационной

 
Deutsche Welle
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
ФОТО: AP / Scanpix

Тон основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в отношении министерства обороны России стал однозначно конфронтационным, пишет Минобороны Великобритании в новом отчете.

Близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен накануне заявил, что ожидает ответа от Минобороны РФ по переданному "договору" собственной разработки, а несколькими днями основатель "Группы Вагнера" отказался подписывать контракт с ведомством, который предписано заключать всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине.


Содержание документа Пригожина не было обнародовано, однако акт его вручения "поднимает ставки и, весьма вероятно, является еще одной преднамеренной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей", указали британские эксперты. "Российское ведомство почти наверняка считает это крайне неудачным" во время борьбы с контрнаступлением ВСУ, резюмирует Лондон.

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Deutsche Welle
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