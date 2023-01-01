Минобороны России заявило об окончании осеннего призыва

Минобороны РФ утверждает, что большинство призывников были "зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев осваивают современную военную технику и получают военно-учетную специальность". По окончании этого обучения срочники "будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", говорится далее в официальном сообщении.

При этом в Минобороны РФ уверяют, что призывники "не привлекаются" к участию в войне в Украине, "а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания"

Путин не подписал указ об окончании "частичной мобилизации"



Сейчас на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет. Президент РФ Владимир Путин согласился с этим предложением Шойгу, как и с другими - довести численность ВС РФ до 1,5 млн и создать два новых военных округа.

Начиная войну против Украины, Путин обещал, что в ней будут участвовать только профессиональные военные. Однако 21 сентября, после аннексии четырех областей Украины, в России была объявлена"частичная мобилизация". Ее проведение отметилось многочисленными нарушениями и жалобами. По данным СМИ, более 260 тысяч мужчин покинули страну, опасаясь призыва.

28 октября Шойгу объявил об окончании "частичной мобилизации". Однако соответствующий указ президентом Путиным так и не был подписан. 23 декабря Кремль запретил российским СМИ публиковать сведения о мобилизации, даже если они исходят от Госдумы РФ или Совфеда. Продолжают курсировать слухи о грядущей новой волне мобилизации в России. В частности, глава Минобороны Украины Алексей Резников 30 декабря заявил, что Кремль готовится ввести военное положение и закрыть границы для мужчин в начале января.