"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, – говорится в заявлении Минобороны РФ, его цитирует госагентство РИА Новости. – К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил".

Также Минобороны подтверждает, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.

Российское законодательство относит сведения о численности возможных потерь к государственной тайне. Британский министр обороны Бен Уоллес 25 февраля в интервью Sky News заявлял, что, по данным британских военных, в первый день после открытого вторжения Россия потеряла 450 человек. Командование Воздушных сил ВСУ утверждает, что с 24 по 26 февраля погибли 4 300 российских военных.

Данных о количестве погибших с украинской стороны на 27 февраля нет. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что за первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих.

В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданских с начала вторжения. За четыре дня войны в Украине погибли 16 детей, сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко. "Четвертые сутки большинство людей не выходит сегодня ни из больниц, ни из операционных. Круглосуточно оказывая [помощь] и, оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось. Это результаты того, что творит русская армия, которую нельзя назвать армией", – цитирует агентство министра.