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Минобороны России заявило, что Сергей Шойгу посетил войска в зоне боевых действий. По данным ведомства, министр проинспектировал группировку войск "Восток" на южно-донецком направлении.
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© Scanpix / Reuters

В министерстве уточнили, что Шойгу посетил "передовой пункт управления одного из объединений" и заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и других командиров, а также вручил награды военнослужащим.

На видео в телеграм-канале Минобороны Шойгу показан на борту самолёта, в населённом пункте на фоне разрушенных зданий и на совещании с военными. Где и когда снят ролик – не уточняется.

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Предыдущий раз, по сообщениям министерства, Шойгу посещал группировку войск "Восток" в январе.

В декабре сообщалось, что глава Минобороны посетил российских военных на оккупированных территориях Украины и облетел на вертолёте передовые позиции. Где именно побывал Шойгу тогда, не уточнялось, но активисты проанализировали опубликованные видео и пришли к выводу, что министр находился примерно в 80 километрах от фронта.

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Радио Свобода

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